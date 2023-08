Duas notícias convergentes, difundidas em vários jornais nos últimos dias: na China colapsou um gigante do imobiliário chinês e “teme-se o efeito de contágio”, lemos na edição online do jornal italiano La Repubblica; na Suécia, o sector do imobiliário entrou em “queda livre” e os “economistas temem um contágio”, lê-se no PÚBLICO.

