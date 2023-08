O granDE embuste!

O “novo” Serviço Nacional de Saúde (SNS) que vem sendo apresentado, pretensamente plural, mas nunca antes tão centralista, vive mascarado pelo marketing propagandístico que substitui a publicidade informativa e o diálogo construtivo. O SNS é vítima da falácia da almofada onde, para proteger a cúpula, a Direcção Executiva (DE) assumiu a função de amortecimento dos embates, papel que tem desempenhado diligentemente a coberto de poderes com nebulosos limites. A mesma almofada é usada para abafar as vozes incómodas e sufocar os pensamentos menos alinhados.

Por decreto ou deliberação os problemas do SNS ou desaparecem, ou são resolvidos (embora sem medidas conhecidas), ou são convertidos em futuras oportunidades de melhoria. O pacote de reformas anuncia fazer em apenas um ano o que não terá sido feito nos últimos 15.

Este cardápio é oferecido em bandeja reluzente à bolha mediática que reproduz para o país a fórmula nortenha do paraíso que emana do providencial farol salvífico. Maternidades fechadas são agora maternidades encerradas (de forma programada). Carreiras paradas são agora carreiras em pausa (enquanto decorrem negociações). Listas de espera são agora listas de inscritos (com responsabilidades integradas).

A métrica para a validade de directivas executivas é a não existência de abaixo-assinados contrários, metodologia aceite pelos nossos parlamentares, que assim se juntam às vítimas da narrativa construída. Pena é que não seja aplicada aquela métrica ao ensaio de desconcentração sulista da DE pelos quadrantes Norte de Lisboa onde, no que para alguns é o maior centro hospitalar do país, dezenas de médicos têm (pre)enchido páginas de assinaturas, pedindo a uma estreante e voluntariosa presidente que se disponha a ouvir e envolver profissionais calejados, ao invés de, qual autocracia de tempos que julgávamos idos, impor decisões de duvidosa ponderação. A resposta aos pedidos de diálogo resume-se a: sejam demitidos os que questionam.

E por detrás da almofada ignoram-se os desaires a bem do respeito pela “autonomia” das administrações nomeadas. Há, contudo, que distinguir autonomia “gestionária” de autonomia “comunicacional”, pois não podem os hospitais comunicar com os órgãos de comunicação, sem antes comunicar com os comunicadores da DE para prévio exame dos conteúdos a comunicar. E quem pode questionar a boa-fé de quem tão só pugna pela harmonização de conteúdos e alinhamento da mensagem, protegendo os cidadãos da indesejável confusão que sempre advém quando, em liberdade, se diz o que se pensa?

Quase parece que não há perguntas por responder, tamanho é o ensurdecedor consenso que é injectado nos canais mediáticos que reverberam os laudos ao paraíso de saúde em construção acelerada.

Assim teremos a disseminação de centros de responsabilidade integrados (CRI), novos, mas com as velhas regras. A prometida adequação aos modernos desafios gestionários com incremento da qualidade na resposta assistencial aos cidadãos é promessa anunciada e sempre adiada.

A aposta na já puída Integração de Cuidados, assente na cobertura do país com unidades locais de saúde (ULS) é a outra grande bandeira içada aos ventos da inovação organizacional. Pena é que se entenda que o país é homogéneo de saberes, culturas e necessidades, para lhe ser imposto um caminho que mascara os problemas e adia as reflexões essenciais.

A decretada centralização nas ULS cumpre pelo menos uma função: preencher o vazio deixado pela extinção das ARS. Não decorre deste modelo maior aproximação real às populações ou entre agentes da saúde.

Com tantas novas organizações a nascer, tantas quantas as que serão extintas, não se deixará de inundar o país com um tsunami de competência. Não deixará a direcção nacional de, saneando (os que considera) vetustos dirigentes, colocar à disposição deste novo estado da saúde líderes de superlativa aptidão que reproduzam para as galés o ritmo dos tambores do convés e o rumo traçado pelo grande timoneiro.

Assiste-se ao que Innerarity apelidou de “comportamento político regressivo”, com a sua “propensão para o decisionismo autoritário” e induzindo o “consumo passivo de uma política mediaticamente encenada”.

Entretanto, no terreno das batalhas diárias, tantas vezes ganhas, os cidadãos continuarão a ser o desígnio constante de todos os que assumem sua e permanente a missão da saúde do outro, haja o que houver na estratosfera da bolha, procurando nunca desmerecer a preciosa confiança daqueles.