A retórica à volta das alterações climáticas pertenceu, durante demasiado tempo, ao domínio do amanhã. Há mais de 30 anos falamos das alterações climáticas recorrendo sobretudo ao futuro simples do indicativo, ou do conjuntivo. Ouvimos os cientistas dizerem vezes sem conta: a mudança do clima tornará os fenómenos climáticos extremos mais intensos e frequentes. Ou ainda: se não reduzirmos drasticamente as emissões, a temperatura do planeta aumentará. Tudo isto continua a ser verdade, mas as referências sobre o clima já passaram para o território do agora.

Olhemos para o passado muito recente. Ao longo dos últimos sete dias, escrevemos sobre a seca em Espanha, onde há regiões que cortaram o abastecimento de água à noite. O país enfrentou três ondas de calor só este Verão (e, enquanto escrevo este texto, a ilha de Tenerife luta contra fogos florestais "fora do controle"). Nos Himalaias indianos, chuvas invulgarmente fortes e o degelo dos glaciares provocaram deslizamentos de terra, que levaram à morte de dezenas de pessoas. E publicámos ainda um texto sobre o rescaldo do incêndio mais trágico da história moderna dos Estados Unidos, que destruiu grande parte da cidade de Lahaina, na ilha havaiana de Maui.

As ondas de calor afectam a terra, mas também as águas. O sobreaquecimento do oceano tem causado uma mortalidade em massa de várias espécies marinhas. Em Julho, por exemplo, a temperatura da água à superfície no mar Mediterrâneo chegou a 28,1 graus Celsius. Carlos Del Castillo, director do laboratório de ecologia oceânica da NASA, recordava numa conferência de imprensa que, na Florida, o aumento da temperatura média à superfície da água tem provocado a lixiviação dos corais e a migração de espécies marinhas com valor económico.

"Um ano como este [2023] dá-nos uma antevisão da forma como o aumento das temperaturas tem impacto na sociedade", disse Sarah Kapnick, directora científica da Administração Nacional para o Oceano e a Atmosfera (NOAA, na sigla em inglês). "Dito de outra forma, os próximos anos serão os mais frescos da minha vida se continuarmos a emitir gases com efeito de estufa", acrescentou a responsável na conferência da agência espacial norte-americana.

Já estamos a viver num mundo pós-carbono. As consequências de uma atmosfera carregada com gases com efeito de estufa já podem ser explicadas às crianças com casos concretos, contemporâneos. Basta abrir os jornais para encontrar exemplos que vão desde as catástrofes naturais ao fait-divers. O jornalista Bill McKibben escrevia este mês que, na cidade norte-americana de Phoenix, onde os termómetros estiveram 31 dias consecutivos acima dos 43 graus Celsius, as urgências hospitalares estiveram cheias de pacientes que se queimaram ao cair no passeio.

A inacção climática obrigou-nos a mudar não só os tempos verbais, mas também a multiplicar as frentes de batalha e conservação. Já não podemos lutar apenas pela desaceleração do degelo dos glaciares, agora também temos de pensar na preservação de habitats que ainda nem sequer existem. A diminuição das zonas geladas vai dar lugar a vastos ecossistemas pós-glaciais, intocados pela mão humana, que também precisam de protecção, alertam os autores de um estudo da Nature publicado quarta-feira.

Reconhecer que a crise climática já está em andamento é necessário, tanto na linguagem como na acção. Fazemos parte desta circunstância histórica, somos simultaneamente agentes e vítimas desta transformação atmosférica que faz aquecer a Terra. Esta compreensão da era pós-carbono e pós-glacial não nos deve paralisar nem amedrontar. Antes deve ser um ponto de partida para, através do voto e da colaboração, contribuirmos para uma estratégia climática global concertada, capaz de garantir não só uma transição energética justa, mas também medidas de adaptação ou reparação que cheguem aos dois hemisférios.

P.S. Numa altura em que o planeta tem enfrentado recorde atrás de recorde, o PÚBLICO terá uma edição especial dedicada à crise climática no dia 18 de Agosto.