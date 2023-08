Para Feijóo, pior do que eleições é “um governo destrutivo” de Sánchez

Legislatura arranca com dois líderes desejosos de governar Espanha. Eleição da Mesa do Congresso dará pistas sobre qual terá mais apoios: esquerda suspensa da decisão de Puigdemont.

São 350 os membros do Congresso dos Deputados eleito pelos espanhóis nas legislativas antecipadas de 23 de Junho. Entre estes, a definição do futuro político de Espanha acaba por estar nas mãos de muito poucos. Esta quinta-feira, na sessão inaugural, a eleição da Mesa do Congresso será o primeiro teste aos apoios do Partido Popular e do PSOE: contados os votos que ambos dão por garantidos, cada um soma 171 deputados. Para o desempate, sobram os sete separatistas catalães eleitos pelo partido de Carles Puigdemont e a deputada única da Coligação Canária, Cristina Valido.