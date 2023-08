De Monção a Loulé, dez propostas para meter mãos e pés nas vindimas

As vindimas já começaram há cerca de um mês, no Algarve. Para os amadores do vinho, será uma boa notícia, especialmente se estão a incluir nos planos um programa de vindimas por entre as mil e uma ofertas em todo o país. Deixamos aqui dez propostas para Setembro, de Monção a Loulé, num ano que se prevê que seja mesmo muito bom ao nível da produção. Para meter as mãos e os pés nas vindimas (além da boca e das papilas gustativas), sigam as indicações.

Primeiro, as boas notícias. O Algarve espera um aumento da produção de 250%, dando o mote para um ano sorridente em praticamente todas as Regiões Vitivinícolas de Portugal, com previsões de crescimento entre os 8% e os 20% — com excepção da Madeira, onde é possível haver um ligeiro decréscimo (1%).

No entanto, como tem sido já recorrente, o aquecimento global tem transformado anomalias em regras. Voltando à região mais a Sul de Portugal continental, a colheita de uvas foi antecipada em cerca de duas semanas, sobretudo para evitar que os vinhos se tornem alcoolicamente mais pesados e reneguem o perfil privilegiado pelos consumidores, de vinhos mais leves e frescos e com menor teor de álcool. Feitos os avisos, segue-se um roteiro para a festa das vindimas.

Douro

Quinta do Portal

Em Sabrosa, no distrito de Vila Real, a Quinta do Portal propõe, durante meio dia, uma experiência da videira à mesa, devidamente acompanhada de breve formação técnica sobre as vinhas e como vindimar em segurança.

Foto ADRIANO MIRANDA

Os vindimadores receberão os tradicionais chapéus de palha, a tesoura de corte e o balde, viajando de jipe entre os pontos desta actividade, com duração prevista de uma hora. Depois, haverá uma visita guiada à adega e uma refeição no Restaurante Quinta do Portal, onde o chef Milton Ferreira preparará um menu com produtos frescos sazonais, em perfeita harmonia com os distintos vinhos da quinta. O custo por pessoa é de 180 euros. Contactos para informações e reservas: 968 120 127 ou reservas@quintadoportal.pt. Site

Quinta da Pacheca

Na margem esquerda do Douro (em Cambres, Lamego), a Quinta da Pacheca disponibiliza o acesso aos lagares graníticos durante o mês de Setembro. O som das concertinas marca a compasso do trabalho de pisa das uvas, nas tradicionais lagaradas.

A experiência começa com um tradicional mata-bicho acompanhado com vinhos da Pacheca. Equipados com chapéus de palha, lenço, tesoura de corte e balde, os participantes andarão a vindimar cerca de hora e meia, antes da entrada nos lagares. Sucede-se uma visita guiada pela propriedade, antes do típico almoço de vindima e de uma prova de vinhos. O custo é de 108 euros por pessoa, mas há programas mais curtos e mais acessíveis. A reserva deve ser feita através do número 254 331 229 ou do e-mail reservas@quintadapacheca.com. Site

Foto Nelson Garrido

Vinhos Verdes

Adega do Soalheiro

Na região de Monção e Melgaço, entre 1 a 15 de Setembro, o Soalheiro abre a vista sobre o vale do Alvarinho para a jornada das vindimas 2023. Com um tom comunitário, os interessados poderão alinhar com as famílias de viticultores que materializaram este vinho verde tão particular.

O programa arranca às 10h e termina às 15h30. Depois da recepção no Soalheiro, onde se distribuem as tesouras de vindima e é feita a apresentação ao território do Alvarinho, começa a vindima, com direito a merenda. Seguem-se visitas à adega e à cave, antes da prova de mostos e de quatro referências. O almoço é o grande final desta jornada. Pode fazer a sua reserva pelo e-mail enoturismo@soalheiro.com e pelo número 251 416 769. Site

Quinta da Aveleda

Em Penafiel, a Quinta da Aveleda oferece um programa com diferentes finais. Em comum, as matinais vindimas, prova de vinhos e produção do próprio pão para desfrutar durante o almoço, o típico Sopa das Vindimas. Para ajudar a digestão, há ainda uma visita aos jardins históricos da Aveleda, com cerca de oito hectares e mais de 120 espécies de fauna e flora. Custo: 95 euros.

Para prolongar o dia, há ofertas diferentes e um custo adicional: do workshop Oficina de Vinho, com música ao vivo a partir das 20h, no dia 2 de Setembro (mais 40 euros) ao workshop Pintura com Vinho, mais prova de vinhos harmonizada, nos dias 4 e 7 (por mais 65 euros). Reservas através do e-mail enoturismo@aveleda.pt ou do 255 718 200. Site

Foto nelson garrido

Dão

Caminhos Cruzados

Em Setembro, o produtor Caminhos Cruzados oferece, em Nelas, três programas de vindimas, que incluem experiências gastronómicas, de trabalho agrícola e prova de vinhos. O programa mais completo vai desde um robusto pequeno-almoço, a vindima, com o corte de várias castas das vinhas da Quinta da Teixuga, a passagem pela sala de prensagem e pela vinificação e um jantar preparado pelo chef Miguel Vidal e harmonizado com os vinhos da Caminhos Cruzados. Custa 80 euros por pessoa. O mesmo programa sem o almoço fica por 50 euros. E há uma opção mais em conta, por 35 euros: vindima, visita e prova de vinhos. A equipa de enologia ou factores climatéricos poderão alterar datas. Para inscrições e mais informações visite o site oficial da Caminhos Cruzados.

Tejo

Quinta da Lagoalva

Na Quinta da Lagoalva, em Alpiarça, a azáfama da preparação leva semanas para que, em Setembro, a experiência das vindimas seja a melhor possível.

O programa “Vindimas da Quinta da Lagoalva” inclui visita à adega, acompanhando a chegada das uvas, um passeio pelas vinhas e um brunch. Com a duração de três horas, decorre entre as 7h30 e as 10h30 e tem o preço de 45 por pessoa (crianças entre os três e os oito anos pagam 22,50 euros). Acontece apenas nos dias em que estejam a decorrer actividades de vindima e mediante disponibilidade. Há a possibilidade de acrescentar actividades, como a visita com passeio pela propriedade, entrada na capela, no museu e nas cavalariças. Por mais 20 euros (crianças não pagam). A marcação é obrigatória, através dos contactos 912 021 033 ou turismo@lagoalva.pt. Site

Foto

Península de Setúbal

Adega de Palmela

Todas as quartas-feiras de Setembro serão longamente preenchidas na Adega de Palmela, que acolhe os entusiastas do vinho para a jorna das vindimas. O programa centra-se nas vinhas, mas também proporciona experiências na adega. A ideia é dar a conhecer todo o processo de produção. Começa junto à adega e dirige-se para as vinhas nas imediações, onde os participantes irão fazer o corte de uvas e fazer um piquenique à sombra das ramadas, reunindo forças para a pisa a pé, de volta à adega, onde terá lugar um almoço com prova comentada – e, depois, a oferta de uma garrafa de vinho.

O valor por pessoa é de 90 euros (metade para crianças) e as reservas devem ser feitas atempadamente através do e-mail: enoturismo@acpalmela.pt. Site

Alentejo

Herdade do Rocim

Embalados pelo cante alentejano protagonizado por dois grupos locais, em Cuba, no dia 9 de Setembro (das 11h às 17h30), o tempo recua, sem deixar de avançar. Da ancestralidade dos costumes, como pisar as uvas, ao bem mais moderno programa Vidigueira Master Blender, uma actividade que permite sentir-se na pele de enólogo, com o desafio de criar o seu próprio vinho. A recepção será feita com Vinhos Herdade do Rocim e queijos e enchidos alentejanos, haverá visita à vinha pedagógica e acompanhamento da vindima, um churrasco de porco preto com migas em modo buffet. O valor por pessoa é de 65 euros (mais 25 pelo Vidigueira Master Blender). Reservas através do e-mail: enoturismo@herdadedorocim.com. Site

Adega José de Sousa

No coração de Reguengos de Monsaraz, a Adega José de Sousa desafia para uma experiência da vinha ao copo. Partindo das vinhas, a apanha das uvas dá a possibilidade de participar no corte dos cachos e, já na adega, com a prova de mosto ou com a pisa a pé (dependendo da fase em que estará a vindima). De seguida, há a visita às duas adegas (Adega Nova e Adega dos Potes) e uma prova vínica para quem decidir fechar assim o programa por volta das 13h. O valor é de 28 euros por pessoa (o preço para famílias fica mais em conta).

Quem decidir prolongar o dia, tem à disposição um almoço, em que os sabores da comida serão tidos em conta para a harmonização com os vinhos José de Sousa. O custo por pessoa é de 60 euros (o preço para famílias fica mais em conta). Pode reservar através do e-mail josedesousa@jmfonseca.pt ou do número 918 269 569. Site

Foto tiago lopes

Algarve

Quinta da Tôr

Na Quinta do Tôr, perto de Loulé, a família proprietária marcou a recepção aos curiosos vindimadores para o dia 10 de Setembro, a partir das 9h. Os participantes irão apanhar os cachos de uvas que, depois, pisarão da forma tradicional.

Segue-se um almoço vínico, a refeição mais a prova de quatro vinhos, para retemperar forças e paladares. A proposta acrescenta ainda, à tarde, um convívio na piscina, que inclui um refresco para aliviar o calor. Aconselha-se levar fato de banho e toalha. O preço é de 65 euros por pessoa (crianças pagam 30 euros). As reservas devem ser feitas pelo e-mail: geral@quintadator.com. Site