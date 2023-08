The Damned cancelam concerto no festival Luna Fest por motivos de saúde

A banda britânica já não vai passar por Coimbra este sábado. A primeira edição do Luna Fest decorre até domingo com Buzzcocks, Gang of Four ou John Cale.

A banda britânica The Damned cancelou a sua actuação no Luna Fest, prevista para sábado, em Coimbra, por motivos de saúde do vocalista, David Vanian.

O anúncio foi feito na página da banda no Facebook. "Com o David ainda fora de acção por causa das costas, e com muitas dores, tomámos a decisão de cancelar a actuação dos The Damned em Portugal", lê-se na publicação.

A banda britânica de punk, formada em 1976, já havia cancelado outro concerto no início do mês de Agosto, em Birmingham, no Reino Unido, pelo mesmo motivo.

A ausência dos The Damned junta-se a outro cancelamento, o dos Devo, que encabeçavam o último dia do Luna Fest, a decorrer até domingo. Em compensação, a organização decidiu tornar a entrada gratuita para esse dia.

A primeira edição deste festival dedicado ao rock arrancou na quarta-feira na margem esquerda do rio Mondego, com The DSM IV, Robert Gorl & Daf, The Undertones, The Speedways e John Cale & Band.

Questionado pela agência Lusa acerca da afluência de espectadores, na quarta-feira, um dos organizadores, o músico Victor Torpedo, referiu que já tinham sido vendidos três mil bilhetes gerais. No entanto, a expectativa da organização rondava as "duas/ três mil pessoas" para o dia de abertura.

Pelas 22h, estavam no recinto cerca de meio milhar de pessoas, enquanto na bilheteira, à mesma hora, alguns espectadores aguardavam para comprar bilhete. Assim que abriram as portas, entrou Kristin Héffernan, 40 anos, vinda do sul da Irlanda com o marido. "Chegámos hoje. Temos uma autocaravana do lado de fora [do recinto] e vimos cá todos os dias. [...] Descobrimos o festival através de um amigo. Vimos as bandas e decidimos vir", contou.

Já o casal de Coimbra Martino Correia, 35 anos, e Joana Corte Real, 33, trouxeram a sua filha de três anos para o festival. Entre o público estavam também os espanhóis Alex Lloriãn e Marcos Cdro. "É o primeiro [festival português] que visito, mas tudo o que seja cultura musical é sempre bem recebido", comentou o madrileno Marcos Cdro.

O Luna Fest decorre até domingo, com concertos de Buzzcocks, Gang of Four, La Femme, A Certain Ratio, The Rezillos e The Parkinsons, entre outros.