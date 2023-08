Falcon Lake. Fantasmas da adolescência

Falcon Lake, primeiro filme de uma realizadora canadiana, Charlotte Le Bon, visita aquele território difuso onde se cruzam o fim da infância, a entrada na adolescência, o anúncio de uma vida adulta. É um filme cheio de ecos e reflexos, ecos e reflexos de muitos outros filmes que também andaram por estes territórios (não porque Le Bon tenha feito um “filme de cinéfilo” cheio de citações, não parece haver nada disso, mas são ecos que vêm ao encontro do espectador, de tantas vezes que este tema já foi filmado), onde também há alguns fantasmas. E os fantasmas são a principal associação que o filme faz, através das brincadeiras dos miúdos ou da possibilidade de no fundo do lago onde todos passam férias residir o fantasma de um garoto afogado anos antes, numa maneira de atribuir à adolescência um contorno sobrenatural, uma idade onde tudo se torna diferente do que era e o mundo se abre como uma imensidão de mistérios.

