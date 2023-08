Rui Rocha entra na novela IRS: diz que propostas do PS e PSD são “pequenos remendos”

O líder da Iniciativa liberal (IL), Rui Rocha, interveio na discussão do PS e PSD sobre a descida do IRS, considerando que as suas propostas nesse âmbito são “pequenos remendos” e que a da IL é a mais “ambiciosa”.

No Twitter, o líder liberal diz estar a acompanhar a disputa entre PS e PSD sobre as “intenções de reduzir impostos sobre o trabalho”. Vê-as, todavia, como propostas “sem ambição” a que chama “pequenos remendos”.

A proposta mais “ambiciosa” de desagravamento do IRS, no seu entender, é a do partido a que preside — que, diz, será apresentada no momento certo (discussão do Orçamento do Estado para 2024) e dirigida a “todos os que querem subir na vida pelo seu trabalho”. Recorde-se que na rentrée política, no sábado passado, Rocha proclamou a IL como o partido dos "portugueses com ambição".

Afirma ainda Rocha, em crítica aos dois partidos de governo, perceber o “entusiasmo próprio de quem, mesmo sabendo dos sacrifícios que os portugueses fazem há muito tempo para enfrentar o custo de vida, só agora chegou a esta discussão”.

Essencialmente, as medidas do PSD para aliviar a carga fiscal, apresentadas esta segunda-feira na Festa do Pontal, concentram-se na descida do IRS — sobretudo para a classe média — na fixação de jovens e ainda na promoção da produtividade.

Por sua vez, uma das medidas apresentadas pelo PS neste âmbito é a da redução no IRS aos senhorios que descerem o valor das rendas, a propósito do programa Mais Habitação.

Na segunda-feira, João Torres, secretário-geral adjunto do PS, considerou a apresentação de propostas para a descida do IRS por parte do PSD uma “monumental cambalhota”, ao que Hugo Soares, secretário-geral do PSD, respondeu acusando o PS de “nervosismo”.

Já no dia seguinte, o PS, através de Porfírio Silva, deputado e membro do secretariado nacional do PS, reiterou as críticas feitas por João Torres. Esta quarta-feira, o PSD desafiou o PS a viabilizar a redução do IRS já em Setembro.

O PS e a IL marcaram conferências de imprensa para a tarde desta quarta-feira: o primeiro para reagir ao desafio do PSD, o segundo para falar sobre "impostos".