Açores e Madeira entre aproveitar a “oportunidade” ou esperar pela altura certa

Para Açores e Madeira, a revisão constitucional em curso, suscitada pelo Chega, deve servir para aprofundar os poderes autonómicos. Se as duas regiões convergem na necessidade de reforçar as competências regionais — da gestão partilhada do mar à execução do estado de emergência —, sociais-democratas e socialistas das ilhas divergem quanto à ambição que deve ter a revisão que está a ser trabalhada na Assembleia da República e, por exemplo, quando à solução a adoptar para suprir a extinção do representante da República. Se PSD-Açores e PSD-Madeira querem agarrar esta oportunidade, ainda que no segundo caso haja críticas à proposta do partido nacional, PS-Açores e PS-Madeira preferiam que se aguardasse pela conclusão do trabalho em desenvolvimento pelos parlamentos regionais sobre o aprofundamento das autonomias.

