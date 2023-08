O Estado paga?

Dentro das polémicas e contestações que se desenvolveram em torno das JMJ e da intervenção do Estado nas mesmas, existe questionamento sobre se este deve pagar infra-estruturas ou serviços associados a um evento que não é dirigido a toda a população. É uma discussão que teria bastante sentido se este evento fosse algo de recorrente e onde, ainda por cima, os seus participantes tivessem predisposição a criar confusão e a precisar de dispositivos de segurança reforçados. Não sendo o caso, nem pela frequência do evento nem pela atitude dos participantes, parece-me algo despropositado inventar mais uma polémica com o caso.

Isto evoca-me, no entanto, uma outra situação, esta sim recorrente e com muitos participantes de comportamento pouco civilizado. Falo, naturalmente, do futebol profissional, um negócio pouco transparente, que de desporto já tem pouco e cujo interesse público para contributo social perto de nada. Os dispositivos de segurança necessários para conter as hordas de vândalos que semana após semana buscam semear confusão por onde passam deveriam ser pagas por eles e por quem os fomenta, não pelo inocente contribuinte.

Carlos Sampaio, Esposende

Ponte Papa Francisco

A petição lançada contra a atribuição do nome de D. Manuel Clemente à nova ponte ciclopedonal que liga os concelhos de Lisboa e de Loures, sobre o rio Trancão, vem na sequência de uma decisão da autarquia lisboeta, que poderia ter sido mais bem pensada no seu essencial. Com efeito, colocou D. Manuel Clemente numa situação melindrosa face à contestação criada à volta do seu nome, através do qual os peticionários pretendem atingir qualquer eclesiástico por fazer parte de uma Igreja envolvida em casos de abusos sexuais a menores. A Câmara Municipal de Lisboa (CML) bem poderia ter evitado esta polémica escusada se tivesse optado por propor, por exemplo, o nome do Papa Francisco para a referida ponte. Com efeito, ele é a única figura consensual, a figura aglutinadora que a todos uniu nesta ocasião, veio até nós para celebrar a JMJ e proclamou a Igreja inclusiva com todos e limpa de quem a manchou pelos abusos perpetrados. (...) Não há nenhum outro nome, por ocasião da JMJ, que não o do Papa Francisco, que melhor possa assinalar, para a história, tudo o que aconteceu de agregador, em Lisboa, neste mês de Agosto de 2023. Se assim tivesse decidido, e por estas razões, a CML teria evitado males maiores, que estão à vista.

Eduardo Fidalgo, Linda-a-Velha

JMJ: um Papa kitsch?

Já muito se disse e escreveu sobre a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), do elogio e gratidão (meu caso) à crítica mais demolidora (a opinião é livre, felizmente). Mesmo assim, não deixei de me surpreender com a etiqueta “​kitsch” aposta à JMJ com que António Guerreiro nos brindou no Ípsilon da última semana. Bom conhecedor da cultura de língua alemã, A. Guerreiro vai buscar a H. Broch (como não podia deixar de ser) a elucidação do fenómeno, da qual ressalto apenas, porque uma simples carta de leitora mais não permite, a ideia de que o “​kitsch” é a “subversão da ética pelo efeito estético” – algo de que tivemos, com a JMJ, uma “torrente imparável”, “um dilúvio”, segundo o cronista.

Na verdade, não posso aceitar que a manifestação religiosa que ocorreu há dias em Lisboa tenha subvertido qualquer ética, seja vazia de valores ou tenha apenas produzido “emoção pela emoção”. São, para mim, afirmações falsas, sobranceiras (a tal superioridade moral da esquerda, não é?) e, sobretudo, ofensivas para com os milhares que se deram ao trabalho de viajar para Lisboa para viver a sua fé com entusiasmo. Resumir o fenómeno religioso a uma emoção do momento, a “coisa nauseabunda” própria do kitsch é mesmo não perceber nada do fenómeno religioso, mesmo nada. Se os media exageraram nas reportagens, são opções editoriais e cada um vê o que quer. Mas, no fundo, não é destas que se quer falar, mas da manifestação religiosa em si. Esperava mais de António Guerreiro.

Teresa Seruya, Lisboa

PÚBLICO Errou

Ao contrário do que se afirma no título da notícia “José Berardo fica com as 214 obras compradas a meias com o Estado”, publicada na edição de ontem, o empresário não accionou até ao momento a opção de compra das referidas obras, que foram adquiridas para o então Museu Berardo com verbas de um fundo de aquisições co-financiado em partes iguais pelo coleccionador e pelo Estado. Confirma-se, sim, que José Berardo pode exercer a opção de compra em nome próprio ou transferir essa prerrogativa para alguém que ele próprio indique.