Coreia do Norte diz que soldado norte-americano quis fugir à repressão nos EUA

Travis King, de 23 anos, entrou na Coreia do Norte “de forma propositada e sem autorização”, segundo os EUA. A família acredita que o soldado ficou perturbado com a morte do primo de sete anos.

O Governo norte-coreano pronunciou-se em público pela primeira vez, nesta quarta-feira, sobre o soldado dos Estados Unidos que entrou no país em Julho através da fronteira com a Coreia do Sul. Segundo as autoridades norte-coreanas, Travis King "fugiu" para a Coreia do Norte por se opor "ao tratamento desumano e discriminação racial no Exército dos EUA".