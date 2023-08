Sons no Património regressa à Área Metropolitana do Porto com concertos em “locais únicos”

A sexta edição do Sons no Património vai decorrer entre 2 de Setembro e 4 de Novembro e terá música instrumental, indie rock, pop, fado ou música tradicional portuguesa.

O festival Sons no Património regressa à Área Metropolitana do Porto com concertos de Sensible Soccers, Manel Cruz, B Fachada, entre outros, em locais que celebram a "riqueza e diversidade" do património da região, foi anunciado nesta quarta-feira.

Em comunicado, a organização, a cargo da Área Metropolitana do Porto, refere que cada momento do evento pretender ser "uma viagem sonora" com música e actividades promovidas pelos municípios para "prestar homenagem" à arquitectura, artes, ofícios e à memória do passado.

Aquela que será a sexta edição do Sons no Património vai decorrer entre 2 de Setembro e 4 de Novembro e vai levar desde música instrumental ao indie rock, da pop ao fado e música tradicional portuguesa a lugares como uma queijaria, uma ponte, um mosteiro, uma igreja, entre outros espaços.

"Este ciclo de concertos que, não apenas tem vindo a propor a música como forma de aproximação das pessoas a museus, monumentos e outros lugares patrimoniais [...] é já uma marca metropolitana incontornável e um sinónimo de momentos de fruição irrepetíveis para quem reside e visita o território, gerando encontros, muitas vezes improváveis, com alguns dos melhores talentos da música feita em Portugal e os lugares da identidade de cada comunidade", salienta, no texto, o presidente do Conselho Metropolitano do Porto, Eduardo Vítor Rodrigues.

A programação arranca a 2 de Setembro, em Vale de Cambra, com um concerto de Best Youth, no dia 9 apresenta-se B Fachada na Cividade de Terroso na Póvoa de Varzim, e dia 15, em Santa Maria da Feira, na Queijaria MAF, Manel Cruz.

Também em Setembro, sobem ao palco Criatura, dia 17, na Cividade de Bagunte, em Vila do Conde, a 21 de Setembro a Ronda dos Quatro Caminhos toma como sua a Praça Brandão de Vasconcelos, em Arouca, seguindo-se Serge Fritz, a 23 de Setembro, na Capela de Nossa Senhora de Valinhas, em Santo Tirso, e a 24 Milhanas canta no Mosteiro de Leça do Balio.

A fechar o mês de Setembro, os Sensible Soccers apresentam-se em Valongo, na Ponte de São Lázaro, no dia 29, e os José Pinhal Post-Mortem Experience actuam, dia 30, no Parque de Nossa Senhora dos Milagres, em São João da Madeira.

Em Outubro, o Sons no Património apresenta no dia 1, na Maia, Lina, e Rosa Mimosa y sus Mariposas em Oliveira de Azeméis, no dia 7, Sílvio Rosado no Porto, dia 8.

O mês continua com os concertos de Palankalama, em Espinho, a 14 e no dia seguinte Jéssica Pina apresenta-se em Vila Nova de Gaia, seguindo-se Lula Pena em Gondomar dia 21 e, para encerrar Outubro, na Trofa, sobe ao palco Crua, dia 22.

A programação encerra dia 4 de Novembro com Zola, em Paredes, sendo que todas as actividades do Sons no Património têm entrada livre.

"Ao conjunto dos 17 concertos vem ainda complementar um programa de actividades imperdíveis promovidas por cada município em torno da descoberta de cada lugar patrimonial em foco nesta edição", acrescenta Eduardo Vítor Rodrigues.