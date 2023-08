Inflação no Reino Unido recua para 6,8% em Julho

A inflação anual do Reino Unido caiu para 6,8% em Julho, depois de no mês anterior ter atingido os 7,9% e afastando-se do máximo de 11,1% registado em Outubro do ano passado.

A queda ficou a dever-se ao recuo dos preços do gás e da electricidade e representa um alívio para os consumidores britânicos que, nos últimos meses, tiveram de lidar com uma inflação mais alta do que na maioria dos outros países industrializados.

Ainda assim, os dados divulgados nesta quarta-feira pela autoridade britânica de estatísticas (Office for National Statistics) trazem alguns sinais de que a inflação alta poderá manter-se.

Excluindo os preços da energia e dos alimentos, a taxa permaneceu em 6,9%, mantendo o valor registado em Junho e ficando acima das expectativas dos economistas ouvidos pela Reuters que esperavam uma ligeira redução para 6,8%.