Inglaterra completa final do Mundial feminino com duas selecções estreantes

Britânicas venceram a Austrália, uma das sensações do torneio, e vão medir forças com a Espanha no embate que decidirá o título mundial.

A Inglaterra vai discutir com a Espanha o título mundial de futebol feminino. Nesta quarta-feira, em Sydney, as britânicas afastaram a Austrália, uma das anfitriãs do torneio, com um triunfo por 3-1 e completam, assim, uma final com duas selecções estreantes no jogo decisivo.

O melhor resultado que Inglaterra tinha conseguido até esta partida tinha sido um terceiro lugar, em 2015, depois de ter vencido o jogo para decidir a última vaga no pódio com a Alemanha (1-0, após prolongamento). Desta feita, porém, foi mais além.

Num jogo em que era favorita mas em que enfrentava uma das sensações da prova, Inglaterra colocou-se na frente do marcador aos 36', por Ella Toone, e foi para o intervalo em vantagem.

A Austrália empatou pela avançada Sam Kerr, aos 63', mas a igualdade não durou mais de 10 minutos, porque Laura Hemp recolocou as britânicas no comando do marcador. E quando as australianas forçavam o 2-2 (e estiveram muito perto aos 85', foi Inglaterra a dar o golpe de misericórdia: Alessia Russo fez o 3-1, em transição, aos 86'.

O troféu será agora entregue no domingo, numa final com início às 11h de Portugal continental.