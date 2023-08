FC Porto oficializa Alan Varela, reforço com contrato até 2028

Médio argentino de 22 anos despediu-se do Boca Juniors e foi apresentado no Dragão.

O médio argentino Alan Varela, ex-Boca Juniors, foi esta quarta-feira oficialmente anunciado como reforço do FC Porto, com vínculo até 2028, transferência que ascende a oito milhões de euros, com mais três milhões de variáveis dependentes de objectivos a atingir no Dragão.

Alan Varela, de 22 anos, está desde terça-feira no Porto, onde realizou os habituais exames e concluiu os aspectos burocráticos, tendo o Boca Juniors garantido 20% de uma futura mais-valia.

? ????????????????????Alan Varela é Dragão até 2028 ??



Bienvenido ???? ??#ImortaisPorDireito pic.twitter.com/Xb520mTfQk — FC Porto (@FCPorto) August 16, 2023

O argentino despediu-se com um até breve do Boca Juniors – “ficaria encantado por voltar” – e foi fotografado a sair do Olival antes de o clube avançar para a apresentação oficial, que surgiu ao início da noite, nas redes sociais e no site oficial do clube.

“Estou muito contente por chegar a um clube tão grande como o FC Porto e ansioso por conhecer os meus novos companheiros. O estádio é lindo, mal posso esperar por jogar aqui e vou começar a trabalhar de imediato para ver se mereço a confiança do mister já no fim-de-semana. Assinar por um grande clube como o FC Porto deixa-me extremamente motivado e estou com ganas de vestir esta camisola", afirmou Varela, que vai jogar com o número 22.

Alan Varela, um médio trabalhador, forte no desarme e capaz de construir com passes de média e longa distância, é um jogador que pretende colmatar a saída de Matheus Uribe e a terceira contratação do FC Porto nesta época, depois do avançado Fran Navarro e do médio Nico González, ambos espanhóis.