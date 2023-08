Britalar acusada de fugir de Moçambique após acidente que matou cinco trabalhadores

Se há empresa portuguesa de construção civil que deixou imagem negativa em Moçambique, foi a Britalar, do empresário António Salvador. Oito anos após um acidente por negligência grosseira que vitimou cinco trabalhadores e feriu com gravidade outros seis em Maputo, ninguém esqueceu o nome da antiga empresa do presidente do Sporting de Braga, que acabou por sair precipitadamente do país em 2015, conforme constatou o PÚBLICO no âmbito de uma investigação à falência da sociedade minhota, rebaptizada como Moura Atlantic.

