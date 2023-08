Buscas em Maui continuam. Muitos continuam sem notícias de familiares

Já morreram 96 pessoas. Incêndio foi considerado o desastre natural mais mortal na história do Estado norte-americano do Havai.

As equipas de busca retomaram esta segunda-feira a tarefa de procurar entre as cinzas mais vítimas dos incêndios florestais que devastaram Lahaina, em Maui, no Havai. De acordo com as autoridades, 96 pessoas morreram e centenas continuam desaparecidas.

Quase uma semana após o incêndio que atingiu na terça-feira grande parte da histórica cidade turística, muitos moradores ainda não conseguiram voltar ao local do incêndio devido aos riscos relacionados com os possíveis pontos quentes e os gases tóxicos. As autoridades disseram que identificar as vítimas seria uma tarefa difícil, já que o incêndio lavrou com tanta intensidade que as próprias estruturas de metal derreteram com o calor.

O incêndio foi considerado o desastre natural mais mortal na história do Estado do Havai, sendo que o número de mortos (96) num incêndio internacional é o maior desde 1918, quando 453 pessoas morreram em Cloquet Fire, no Minnesota.

"Na área onde fica a minha casa, ainda estão à procura de vítimas", disse Chris Loeffler, de 35 anos, cuja mãe e familiares fugiram da casa de infância na última terça-feira, quando as chamas se aproximaram. A casa - provavelmente destruída - estava na sua família há cinco gerações.

Num briefing, a administradora da Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA), Deanne Criswell, disse esta segunda-feira que mais cães treinados para procurar cadáveres estavam a caminho de Lahaina, mas que as operações de busca e salvamento eram "extremamente perigosas" e levariam tempo. "Existem estruturas que se mantêm parcialmente de pé que os engenheiros precisam de limpar para garantir que é seguro para as equipas de busca e salvamento entrarem", disse Criswell.

Mais de 3200 residentes do Havai registaram-se para receber assistência federal, e esse número deverá aumentar, disse Jeremy Greenberg, director de operações de resposta da FEMA.

Um banco de dados de crowdsourcing​, que está a circular nas redes sociais, mostrou cerca de 1130 indivíduos registados como "não localizados" numa lista de cerca de 5200 pessoas na tarde de segunda-feira. O banco de dados inclui nomes recolhidos a partir de avisos de "pessoas desaparecidas" divulgados em abrigos, bem como informações enviadas por familiares.

A Cruz Vermelha Americana recebeu mais de 2500 chamadas de pessoas que tentavam encontrar-se com os familiares e os amigos desaparecidos no incêndio, disse Chris Young, director sénior de operações.

"Resolvemos cerca de 800 dos 2500 até agora", disse Young esta segunda-feira. "A comunicação na ilha ainda é intermitente em muitos locais, por isso temos socorristas no local à procura para encontrar as pessoas", referiu.

Duas acções já foram movidas por parte dos moradores contra a Hawaiian Electric Industries, alegando que os seus equipamentos foram responsáveis pelo incêndio. Um porta-voz da concessionária disse à CNN que não iria fazer comentários sobre o assunto; a empresa disse que vai cooperar com o Estado na investigação para apurar a causa do incêndio.

As autoridades pediram aos turistas que considerassem reagendar a viagem para o oeste de Maui. A maioria seguiu as suas sugestões. Cerca de 46 mil pessoas saíram do aeroporto de Kahului, o principal aeroporto de Maui, entre quarta-feira e sábado, de acordo com a Autoridade de Turismo do Havai. Alguns moradores expressaram a sua frustração nas redes sociais para com os turistas que optaram por ficar em Maui.

Mas as empresas, fixadas noutras partes da ilha, temiam que o corte no turismo com destino a Maui pudesse prejudicar os trabalhadores de outros lugares.