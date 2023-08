Sp. Braga quer que a luta pela Champions faça esquecer o início do campenato

Ainda a recuperarem do desaire no fim-de-semana contra o Famalicão, os bracarenses jogam hoje, na Sérvia, a segunda mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

O balão que foi ganhando robustez com uma pré-época prometedora, a chegada de reforços de qualidade e um triunfo claro na primeira mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, perdeu muito do seu gás com uma entrada em falso na I Liga 2023/24. Com matéria-prima para ser, cada vez mais, considerado uma ameaça aos candidatos ao título, o Sp. Braga sentiu “a dor de perder” logo no primeiro teste nacional e, por isso, Artur Jorge quer recuperar o conforto no regresso à luta pela fase de grupos da Champions. Apesar de ter vencido há uma semana, em Braga, o TSC Backa Topola, por 3-0, o técnico quer nesta terça-feira, na Sérvia (19h, SPTV1) “uma abordagem séria”: “Não podemos relaxar no que quer que seja.”

A vitória convincente no primeiro duelo com os vice-campeões sérvios parecia ser a alavanca perfeita para um arranque de temporada pujante do Sp. Braga, mas, antes do reencontro com o TSC Backa Topola, a confiança da equipa de Artur Jorge levou um abalo forte.

A derrota em casa no derby minhoto frente ao Famalicão, por 1-2, deixaram marcas que Artur Jorge não quer que sejam desvalorizadas: "Gosto de olhar para as razões de quando não ganhamos, assim como de quando vencemos. Temos de sentir a dor de quando perdemos. Quem joga no Sp. Braga tem que ficar insatisfeito e desiludido quando não consegue ganhar. A exigência do Sp. Braga faz com que assim seja.”

O treinador, que foi alvo de críticas pelas substituições que fez quando estava em vantagem frente aos famalicenses, defendeu-se, dizendo que foram realizadas “por necessidade física dos jogadores”. “A quebra física tirou discernimento e tentei corrigir isso com jogadores mais capazes e frescos, mas a equipa não ficou tão capaz como todos gostaríamos."

Assim, tentando colocar o contratempo nacional para trás, Artur Jorge vira a agulha para a Liga dos Campeões pedindo “uma abordagem séria” para vencer: “Não podemos relaxar no que quer que seja, essa exigência tem que estar presente, todos os jogos são importantes e em todos temos que lutar para ganhar."

Fora de questão, diz Artur Jorge, está gerir a equipa a pensar na deslocação a Chaves, no fim-de-semana. "O jogo importante que temos é amanhã [hoje], que vai exigir muito de nós. Temos um plantel muito rico, com várias soluções, jogadores que podem ocupar as mesmas posições e com valor muito semelhante, vamos apresentar a melhor equipa para o jogo", afirmou.

Nessa equipa, haverá lugar para o defesa José Fonte, que “vai jogar seguramente”, mas o avançado francês Simon Banza não viajou para a Sérvia por opção. Titular com os sérvios na primeira mão, Fonte disse que passou ao restante plantel uma “mensagem de calma” após a derrota contra o Famalicão. “A época vai ser longa, o objectivo era ter começado com uma vitória [na I Liga], mas queremos ganhar os pontos que perdemos. Mas, agora, o foco é a Liga dos Campeões."