Arbitragem em bom nível no arranque do campeonato

Boavista-Benfica

Minuto 11, Makouta pisa João Neves, com o pisão a dividir-se entre o pé que estava assente e apoiado no solo e o tornozelo, o local do contacto, a força e a intensidade na abordagem mas, sobretudo, as consequências foram manifestamente insuficientes para se considerar que pôs em risco a integridade física do médio "encarnado", embora, no limite, seja correcta a amostragem do cartão amarelo por “apenas” negligência.

Minuto 50, falta grosseira bem sancionada com cartão vermelho directo a Musa. Na ocasião, com o pé direito e de sola, atingiu a perna direita de Abascal de forma impetuosa, com força excessiva com intensidade e com consequência suficiente para pôr em risco a segurança e a integridade física do jogador "axadrezado".

Minuto 88, penálti bem assinalado, pois António Silva esticou a perna esquerda para tirar a bola a Di Santis, mas foi com o joelho direito que ao deslizar acertou e derrubou o pé de apoio do boavisteiro. Para além da entrada ser negligente, a tentativa de jogar a bola e o anular de uma clara oportunidade de golo (lei da tripla penalização) teve como consequência a mostragem correcta do cartão amarelo ao central "encarnado".

Minuto 90+10, boa intervenção do VAR que reverteu um cartão amarelo em vermelho directo por uma entrada por trás de sola e pitons de Bruno Lourenço sobre o calcanhar de Florentino, colocando desta forma em risco a integridade física do médio "encarnado".

Minuto 90+13, o terceiro golo dos "axadrezados" é legal. Pedro Malheiro ganha a bola de forma correcta e sem infracção e Bozenik no momento em que lhe é feito o passe encontra-se no seu meio-campo (nunca está fora de jogo um jogador que se encontre no próprio meio-campo).

Moreirense-FC Porto

Minuto 51, golo legal do Moreirense, pois no momento do passe de Camacho, Frimpong tem mais de dois adversários entre ele e a linha de baliza. Só seria fora de jogo e golo anulado, se Franco tivesse tocado na bola, pois aí teríamos uma segunda jogada e um segundo momento de análise, mas tal não aconteceu como foi visível pelas repetições e que foi também verificado e confirmado pelo VAR.

Minuto 78, Wendell aborda o lance de forma negligente e ao chegar tarde à bola, carrega pelas costas Madson Monteiro e com o pé direito pisa o pé direito do jogador do Moreirense. Livre directo e cartão amarelo. Boa decisão.

Minuto 90+2, Wendell de novo chega tarde à bola e com o seu pé direito pisa de sola e com os pitons o pé direito de Madson Monteiro, razão pela qual foi correctamente expulso por acumulação de cartões amarelos.

Sporting-Vizela

Minuto 77, segundo golo dos vizelenses legal e sem motivo para fora de jogo. No momento do passe de Tomás Silva do lado direito, Nuno Moreira estava claramente em jogo (131cm).

Minuto 85, não houve penálti sobre Paulinho. Na ocasião, Bruno Wilson chegou primeiro à bola tocando no esférico antes do avançado "leonino", que de forma inadvertida acabou por pontapear o seu adversário, razão pela qual o árbitro inclusivamente assinalou falta atacante.

Minuto 90+9, no golo decisivo dos "leões", embora no limite por duas vezes, não há qualquer infracção de fora de jogo. No passe inicial para Gyokeres, este está em posição legal (21cm) e depois no passe do dinamarquês para Coates também o central está em posição legal (31cm). Paulinho no momento do passe de Coates está claramente em jogo e só na fase inicial da jogada apareceu em fora de jogo posicional, mas como não tomou parte activa na jogada nem no jogo tornou legal toda a sua acção.