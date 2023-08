Corpo de homem de 30 anos encontrado de madrugada numa rua no Barreiro

Na madrugada desta segunda-feira, foi encontrado o corpo de um homem de cerca de 30 anos na via pública, no Barreiro, confirmou fonte oficial da Polícia Judiciária ao PÚBLICO depois de a informação ter sido avançada pelo jornal online Notícias ao Minuto.

"Temos uma vítima mortal com disparos de uma caçadeira encontrada esta madrugada na rua por algumas pessoas", disse a fonte da PJ, que confirma que a vítima reside na região desta cidade do distrito de Setúbal, mas pouco mais adianta nesta fase inicial da investigação. "Neste momento não se sabe ainda nada com certeza. A investigação vai permitir saber o contexto em que aconteceu e porventura permitir identificar o suspeito. Pode acontecer não se conseguir identificar o suspeito."

As pessoas que encontraram a vítima não avistaram ninguém nas redondezas, confirmou a mesma fonte. A Polícia de Segurança Pública foi chamada ao local e a investigação está agora a cargo da Polícia Judiciária de Setúbal, por haver suspeita de se tratar de um homicídio.

O PÚBLICO está a tentar saber se o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) ou os bombeiros chegaram a ser chamados ao local.