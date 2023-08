Uma saúde para todos

Não há dia em que não se fale do SNS. Duas palavras para dizer o que, a meu ver, é claríssimo.

Um país que se diz civilizado não pode admitir que haja cidadãos que tenham acesso a melhores cuidados de saúde do que outros. Na saúde, não pode haver portugueses de 1.ª e portugueses de 2.ª, que é o que agora acontece com os vários níveis ou patamares de cuidados de saúde que os diversos seguros de saúde oferecem. A saúde, ou o direito aos cuidados de saúde, é um direito análogo ao direito à vida, direitos esses tão intimamente ligados que se confundem. Todos os portugueses devem ter acesso aos mesmos cuidados de saúde, ponto final. Isto nada tem que ver com ser-se de direita ou de esquerda, ou com qualquer visão partidária. Em suma, a saúde está acima da política.

Se existem países capitalistas neste mundo, o Canadá é um deles. No entanto, no Canadá, a medicina privada está proibida por lei. Todos os canadianos têm acesso aos mesmos cuidados de saúde. E, como é óbvio, não existem seguros de saúde por serem desnecessários. O Estado é o segurador da saúde de todos os canadianos.

Não estou aqui a advogar a extinção de hospitais privados ou da prestação de serviços de saúde privados, antes pelo contrário, quantos mais houver, melhor. O que tem de suceder é ser o Estado, e não uma entidade privada (companhia de seguros), a assegurar o pagamento pelos serviços que prestam. O Estado deve ser o segurador da saúde de todos os portugueses e isso pode ser conseguido mediante o pagamento pelos cidadãos de uma taxa de saúde indexada ao seu IRS, por exemplo. Um SNS universal e igual para todos os portugueses seria também um fortíssimo agente para a coesão social do país.

Ronald Silley, West Vancouver, Canadá

O país precisa de um “sobressalto”…

O “sobressalto” de que o país precisa, como diz o presidente do PSD, soa a falso! Ocorre-me que ainda eu trabalhava e aquele partido, sendo Governo, nunca tomou uma mera medida a favor dos trabalhadores. Uma que fosse! Chega, IL e PSD são os competentes defensores do patronato e, no fundo, dos baixos salários. Nunca os ouvimos nem vimos à porta de quaisquer locais de trabalho de quem luta contra más condições de laboração, precariedade ou míseros salários, ao lado de quem luta por aquilo que é seu por direito próprio. E, quando tal acontecer, lançaremos um cortejo de foguetório...

Somos a maioria, que trabalha e (sobre)vive com ordenados tão insuficientes que até nos falta a sopa para o prato… Daí, eleitoralmente falando, não se perceber o porquê de os citados partidos terem a adesão de tanta gente que defende interesses antagónicos aos seus. Aqueles partidos de extrema-direita e de direita extremada, respectivamente, nada acrescentam para a maioria do povo, que conta os cêntimos!

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas

Despertar de consciências

O mundo está cada vez mais injusto, desigual e inseguro. Predomina um crescendo de irracionalidade brutal e violência desmedida. A principal origem não reside, como apregoam os arautos da ideologia dominante, na violência inata de grupos humanos desequilibrados e fanatizados, mas, sim, no sistema globalizado de exploração, domínio e opressão que espalha à escala planetária cada vez mais injustiças e desigualdades, germinando políticas autoritárias e fascizantes. A consciência política e cívica dos povos pode estar paralisada e imóvel, mas há quem esteja vigilante e actuante, não aceitando este rumo asfixiante e predador que tem sufocado a vida das pessoas. Não tem faltado, por todo o mundo, quem lute por um mundo melhor, num sério compromisso com a liberdade e a democracia. Há quem resista e continue, de forma irreverente e persistente, a rumar contra a maré. Ainda há quem continue a ter confiança no futuro.

José Fernandes, Rio Tinto

Ainda a JMJ

Foi um acontecimento como há muito não se via em Portugal, a visita do Papa Francisco à Jornada Mundial da Juventude. Como de costume, os mais “jeitosos” aproveitaram para se chegar à frente. Alguns escolhiam a melhor companhia para ficarem na fotografia. Muitos outros colaram-se àqueles que sabiam que iriam ser os mais badalados, qual “emplastro”. (…) E é no “já agora” que também aproveito para dar os meus parabéns aos muitos e muitos voluntários – jovens e não jovens – anónimos, que deram tudo de si a troco de nada com uma grande dedicação à causa sem que algum valor material os mobilizasse, muitos deles a trabalhar há mais de um ano. É para eles que vai o meu olhar.

José Rebelo, Caparica