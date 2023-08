Histórias de criptomoedas

A primeira história desta newsletter é a de uma aposta em contracorrente.

Na semana passada, o PayPal anunciou a sua própria stablecoin, ou "moeda estável", chamada PayPal USD. As stablecoins são criptomoedas cujo valor está sempre em paridade com uma divisa – neste caso, e como o nome indica, com o dólar americano.

É um conceito que se assemelha ao das fichas num casino, como aqui observa o Financial Times. As fichas permitem aos jogadores fazerem apostas sem terem de estar sempre a lidar com dinheiro a sério – mas, no final, acabam por ser trocadas. Ninguém tem interesse em sair do casino com as fichas no bolso.

As "moedas estáveis" surgiram precisamente para facilitar a transacção de outras criptomoedas nas bolsas online; que é como quem diz, para cortar o tempo, custos e verificações necessários nas transacções que de outra forma envolveriam dinheiro e entidades bancárias. Também são, aponta o jornal britânico, um mercado em queda, tendo perdido, no total, cerca de um terço do valor desde o início do ano passado.

​Tal como já acontecia com as criptomoedas suportadas pelo PayPal, os utilizadores poderão usar o PayPal USD para fazer compras – mas, tal como as fichas do casino, a moeda é convertida para que os comerciantes possam receber o devido pagamento.

Tipicamente – e esquemas lunáticos à parte, como o da Terra/Luna, que acabou em colapso –, estas "moedas estáveis" são asseguradas por reservas de activos líquidos: dólares ou dívidas soberanas, por exemplo (pelo menos, teoricamente: ninguém duvidará de que as reservas do PayPal, uma empresa cotada, existam; as reservas do Tether, talvez a mais conhecida stablecoin, têm um historial de auditorias duvidosas).

O curioso é que a aposta do PayPal surge numa altura em que o entusiasmo do sector financeiro com as criptomoedas arrefeceu consideravelmente, na sequência de uma maior actividade das autoridades reguladoras e de desaires como o da FTX. O que dá o mote para a segunda história, esta com mais contornos de fait-diver de Verão.

Sam Bankman-Fried, o wunderkind que criou uma das grandes plataformas para compra e venda de criptomoedas, está preso desde sexta-feira.

O caso ainda não foi julgado, mas o juiz concordou com a acusação e considerou que o alegado autor de uma fraude a rondar os nove mil milhões de dólares tentou influenciar testemunhas. Em causa estavam sobretudo contactos de Bankman-Fried (e dos seus representantes) com os media, incluindo contactos que terão resultado num artigo do New York Times que cita textos pessoais de Caroline Ellison, a CEO de uma empresa ligada à FTX, que contribuiu para a fraude e que teve uma relação amorosa intermitente com Bankman-Fried. Ellison declarou-se culpada e está a colaborar com as autoridades na acusação ao ex-namorado.

Agora, Bankman-Fried vai estar detido enquanto aguarda julgamento, cujo início está agendado para 2 de Outubro. Até aqui, estava em prisão domiciliária, em casa dos pais, com uma caução de 250 milhões.

E, para completar a tríade, a história do preço. Usemos a bitcoin, a maior das criptomoedas, como exemplo.

Desde o início do ano, o preço da bitcoin disparou 77%. Só desde a última vez que se falou de criptomoedas nesta newsletter, há dois meses, o preço subiu 14%.

É verdade que o valor é menos de metade do pico de 2021 – mas é tentador interpretar os preços relativamente estáveis (para os padrões das criptomoedas) e os cerca de 29 mil dólares que cada bitcoin custa hoje como sinais de optimismo.

(Façamos aqui um parêntesis para notar que algumas empresas bem conhecidas teriam sido melhores apostas para investidores à procura de valorizações rápidas. A Meta – conhecida por aplicações como o Instagram e o WhatsApp e por ter um CEO empenhado no metaverso e em lutar jiu-jitsu no mundo real – viu a cotação subir 145% desde o início do ano; a fabricante de chips Nvidia valorizou-se 204%, em parte graças ao entusiasmo com a inteligência artificial generativa e à expectativa de que a tecnologia venha a aumentar ainda mais a procura por processadores.)

O preço, no entanto, não é tudo. É que há anos que não se transaccionavam tão poucas bitcoins – é preciso recuar a 2019 para encontrar um ano com tão poucas compras e vendas de bitcoin feitas em dólares. Este volume de transacções, só por si, já nos conta uma história: a de um desinteresse crescente.