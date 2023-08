Rublo cai 25% e atinge marca dos 100 dólares

A desvalorização da moeda russa atingiu uma nova marca histórica, atingindo os 101,04 rublos por dólar esta segunda-feira. Enfraquecida pelas sanções da comunidade internacional contra o Kremlin depois da agressão à Ucrânia e pelo financiamento da máquina de guerra, a divisa russa já perdeu cerca de 25% do valor este ano.

O Financial Times assinala que a queda do rublo ao longo destes meses de 2023 já anulou a valorização registada no ano passado, quando a subida dos preços do petróleo e, em particular, do gás natural impulsionaram as receitas russas e deram respaldo às políticas de Moscovo.

Mas, com o ajustamento entretanto registado nos mercados energéticos – que fez com que muitos países se voltassem para novos fornecedores de gás e levou a que os preços se estabilizassem –, e com o garrote nas receitas que chegam à economia russa, a factura da guerra começa a pesar sobre as finanças do país.

“São poucas as divisas que entram no país e gerou-se um quadro de escassez”, disse ao FT um ex-ministro da energia russa, Vladimir Milov, que agora, no exílio, se opõe ao regime de Vladimir Putin. “As importações recuperaram para os níveis pré-guerra, mas agora importamos todos os bens de consumo e equipamentos da China, Turquia, Ásia Central e Emirados Árabes, e não do Ocidente”, afirmou o ex-governante.

As importações estão mais caras e têm de ser pagas, o problema é que “ninguém quer rublos”, acrescentou.

O desequilíbrio da balança corrente ameaça continuar a enfraquecer a moeda russa e a aumentar as pressões inflacionistas no país, colocando pressão no banco central presidido por Elvira Nabiullina que, no ano passado reduziu a taxa de referência de 20% para 7,5%.

Os apoiantes de Putin têm vindo a atribuir a queda da moeda à política monetária do banco central russo. “A principal causa para o enfraquecimento do rublo e para a subida da inflação é uma política monetária demasiado branda”, escreveu um dos principais conselheiros de Putin, Maxim Oreshkin, num artigo de opinião para a agência russa Tass, em que criticou abertamente a actuação de Nabiullina.

Citado pela Reuters, Oreshkin defendeu que o banco central “tem todas as ferramentas para normalizar a situação num futuro próximo e assegurar que os juros se reduzem para níveis sustentáveis”. Em Julho, o banco central russo subiu a sua taxa de em 100 pontos base para 8,5% devido às pressões inflacionistas e acredita-se que poderá fazer um movimento semelhante ainda antes da próxima reunião, agendada para 15 de Setembro.