Segunda na TV: de Matrix Resurrections à Eternidade

CINEMA

Matrix Resurrections

TVCine Top, 19h05

No início de Matrix, de 1999, Keanu Reeves era Thomas A. Anderson, um programador informático que, à noite, se transformava num hacker chamado Neo. Foi contactado por rebeldes, tomou um comprimido vermelho e descobriu que o mundo em que achava que vivia era uma ilusão e que os humanos eram mero gado para gerar energia para as máquinas que tomam conta do mundo. Nasceu, assim, o herói Neo. Seguiram-se dois filmes e várias peripécias. No quarto filme da saga, assinado apenas por Lana Wachowski, ao contrário dos três anteriores, feitos em conjunto com a sua irmã Lily, a personagem de Keanu voltou, 20 anos após o que aconteceu em The Matrix Revolutions, a viver como Anderson em São Francisco, sem se lembrar do que lhe aconteceu antes. Algumas caras do passado voltam a cruzar-se com ele, mesmo que não as reconheça, e tem de tomar mais uma vez um comprimido vermelho para ver a realidade tal como ela é e não como a tentam fazer parecer.

Blue Valentine - Só Tu e Eu

AXN White, 21h25

Depois de vários anos de casamento, Cindy e Dean (Michelle Williams e Ryan Gosling) estão à beira da ruptura. Dispostos a tentar reencontrar o que os juntou e a salvar a relação, buscam no seu passado os motivos que os levaram a amar-se. Mas aquele amor está perto do fim e já nem a filha pequena os parece unir. Avaliando o ponto de vista de ambas as partes, um filme realista sobre as dificuldades da vida a dois, sem moralismos nem culpabilizações, realizado pelo documentarista Derek Cianfrance. Ryan Gosling e Michelle Williams foram nomeados para um Globo de Ouro nas categorias de Melhores Actor e Actriz, com Williams ainda a ser nomeada para o Óscar de Melhor Actriz.

Da Eternidade

RTP2, 22h55

Neste filme, todos os acontecimentos têm a mesma gravidade, sejam pequenos episódios da vida de pessoas comuns, sejam grandes eventos que marcam a História. Em Da Eternidade, um casal observa uma cidade devastada pela guerra; um pai pára para apertar os atacadores dos sapatos da filha a caminho de uma festa; adolescentes dançam à porta de um café; um exército derrotado marcha para um campo de prisioneiros de guerra; e um sacerdote questiona a sua fé. Tudo é reflexo da fragilidade humana. Tudo é, simultaneamente, trivial e grandioso. Em competição no Festival de Cinema de Veneza, onde recebeu o Leão de Prata para Melhor Realizador, um filme melancólico sobre a vida, o amor e a morte, com assinatura do aclamado cineasta sueco Roy Andersson (que, em 2014, arrecadou o Leão de Ouro pelo filme Um Pombo Pousou Num Ramo a Reflectir na Existência).

SÉRIE

Boa Vizinhança

Fox Comedy, 21h01

Chegamos à quinta temporada de Boa Vizinhança, série marcada pela mudança de Dave Johnson (Max Greenfield) e da família para um bairro de Los Angeles onde deseja ardentemente tornar-se um membro respeitado da comunidade e amigo de Calvin Butler (Cedric The Entertainer), o seu, inicialmente desconfiado vizinho. Para o acompanhar nos problemas suburbanos do quotidiano tem a mulher, Gemma Johnson (Beth Behrs), e o seu filho, Grover Johnson (Hank Greenspan). Os novos episódios incluem acidentes com a electricidade, novos métodos de promoção de negócios e um programa extracurricular de música. Nunca há um momento parado quando se quer animar os vizinhos.

DOCUMENTÁRIOS

Zebra: Uma Vida Colorida

RTP2, 16h

Um documentário de Alexis Barbier-Bouvet que leva o espectador numa viagem pela Zâmbia, de forma a desvendar o contexto e habitat da zebra, descendente directo dos primeiros cavalos na história do planeta. Como se defende e vive a zebra, na companhia de uma selva povoada de leões, hienas, hipopótamos e babuínos? E qual o papel das suas listas pretas e brancas? Tudo respostas a descobrir aqui.

O Pimba é Nosso

RTP1, 0h30

No primeiro de três episódios desta série documental dedicada à música pimba portuguesa, descobrimos as fontes que a inspiraram, da música tradicional ao baile. Conhecemos esta fase inicial através do olhar de artistas como Toy, Emanuel, Ágata, Marante ou Augusto Canário.

INFANTIL

Guerreiras do Arco-Íris

Panda, 19h30

Eis a estreia da terceira temporada de Guerreiras do Arco-Íris, uma série que gira em torno de sete aventureiras, cada qual com a cor do arco-íris como símbolo. Os seus poderes são usados para tornar o mundo um lugar melhor para todos com quem se cruzam.