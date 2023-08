Leoa morta a tiro depois de fugir de uma quinta na Coreia do Sul

Gyeongbuk Fire Station Service Headquarters (via AP)

Um leão foi morto a tiro na Coreia do Sul, esta segunda-feira, depois de ter escapado de uma quinta privada e de ter desencadeado uma operação de buscas que envolveu cerca de uma centena de agentes da polícia e a evacuação de uma área de campismo próxima onde se encontravam dezenas de pessoas.

A leoa, de nome Sasoonee, foi dada como estando à solta por volta das 7h30 (23h30 de domingo, em Lisboa) no condado de Goryeong, no sudeste do país. O animal terá escapado por uma porta das traseiras que tinha sido deixada aberta na quinta, informou a agência noticiosa Yonhap, citando o dono da propriedade.

O animal foi morto a tiro depois de ter sido descoberto pelas autoridades em arbustos perto da quinta cerca de uma hora mais tarde, disse um oficial dos bombeiros à Reuters. O oficial disse que não tinha informações sobre se a leoa representava uma ameaça ou se as autoridades tinham tentado usar um dardo tranquilizante para a apanhar viva.

A Yonhap informou que a quinta oferecia visitas guiadas ao público para ver os seus animais. As fotografias divulgadas pelos bombeiros mostram a leoa escondida nos arbustos e o seu corpo depois de ter sido abatida.

As autoridades emitiram um alerta de segurança, aconselhando o público a ligar para uma linha directa de emergência se avistasse o leão, e dezenas de campistas numa montanha próxima refugiaram-se brevemente numa cidade enquanto a polícia fazia buscas, informou a Yonhap.

O leão foi o último animal a escapar de um cativeiro na Coreia do Sul nos últimos meses.

Uma zebra fugiu de um jardim zoológico na capital, Seul, antes de ser capturada em Março, e um dos dois chimpanzés que fugiram de um jardim zoológico na cidade de Daegu, no sudeste do país, morreu depois de ter sido atingido por um dardo tranquilizante na semana passada.