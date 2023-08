Chuva: pelo menos, 41 pessoas morreram nos Himalaias indianos em deslizamentos de terras

Chuvas torrenciais nos Himalaias da Índia provocaram deslizamentos de terra no fim-de-semana que mataram pelo menos 41 pessoas, com dezenas de soterrados ou desaparecidos, disseram as autoridades esta segunda-feira.

As chuvas invulgarmente fortes e o degelo dos glaciares têm provocado enormes inundações nas montanhas da Índia e dos vizinhos Paquistão e Nepal nos últimos dois anos, com as autoridades governamentais a culparem cada vez mais as alterações climáticas.

Imagens do estado indiano de Himachal Pradesh divulgadas na televisão mostraram casas arrasadas por deslizamentos de terras, autocarros e carros pendurados à beira de precipícios depois de as estradas terem cedido e centenas de pessoas em locais de salvamento enquanto os trabalhadores de emergência se esforçavam por remover os destroços.

"Mais uma vez, a tragédia abateu-se sobre Himachal Pradesh, com chuvas contínuas nas últimas 48 horas", disse o ministro Sukhvinder Singh, num post na plataforma de mensagens X, anteriormente conhecida como Twitter.

"Relatos de explosões e deslizamentos de terra surgiram de várias partes do estado, resultando na perda de vidas e bens preciosos". Esta segunda-feira, o governante inspeccionou alguns dos locais com maiores estragos e foram surgindo relatos de mais vítimas.

Pelo menos 41 pessoas morreram em incidentes relacionados com a chuva desde domingo e 13 continuam desaparecidas, de acordo com um relatório do departamento estatal de gestão de catástrofes, visto pela Reuters.

Num dos incidentes mais mortíferos, um templo desmoronou-se em Shimla, a capital do Estado, tendo as equipas de salvamento retirado pelo menos nove corpos, informaram as autoridades. As escolas e outros estabelecimentos de ensino foram obrigados a encerrar e as pessoas em perigo estavam a ser transferidas para abrigos seguros, informaram as autoridades estatais.

O Departamento Meteorológico da Índia informou que partes do território receberam 273 mm de chuva em 24 horas. "Esta é a primeira vez que estamos a assistir a múltiplos incidentes de aguaceiros e a danos generalizados", disse o responsável pela gestão de catástrofes no estado, Praveen Bhardwaj.

No distrito de Solan, casas desabaram após uma tempestade, matando pelo menos sete pessoas, e uma mãe e seu filho foram mortos no distrito de Mandi quando sua casa desabou, disse Bhardwaj.