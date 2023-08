Praias ibéricas ou algarvias, alternância à vista

Quando as esplanadas, restaurantes, hotéis, alojamentos e praias deixam alguns lugares vagos para cá da sua lotação máxima, soam automaticamente os alarmes de decréscimo de afluência. A sobrelotação é pouco compatível com a qualidade e com preços inflacionados. E não basta a uma região ter as condições naturais para atrair visitantes. É também necessário da parte do investimento privado gerir com moderação as várias tendências e tipos de afluência; da parte do investimento público, deve-se usar a proporcional e generosa receita para fazer vários melhoramentos: casas de banho e chuveiros junto às praias, requalificação de estradas principais e secundárias, eficiente gestão dos resíduos, gerir a animação diversificando de um certo tipo de música hegemónica.

Por outro lado, as placas indicadoras de "férias" não têm de estar invariavelmente viradas para os litorais, sejam eles mediterrânicos ou tropicais. A diversificação de destinos também ajuda a esbater assimetrias, problema cada vez mais urgente para resolver no nosso país.

José M. Carvalho, Chaves

Continuam a querer matar o interior

O interior de Portugal não conta, infelizmente, para muita gente, políticos ou não. Agora, é Vítor Bento, presidente da Associação Portuguesa de Bancos (APB), que continua a dizer que é preciso reduzir o número de agências bancárias e de caixas Multibanco em muitas localidades do interior. (…) A questão fundamental é esta: o que faz o Banco de Portugal e o que faz o Governo para contrariar o que Vítor Bento pensa? Querem, como Vítor Bento, contribuir para um maior abandono do interior? Quem vive no interior em condições difíceis, maioritariamente idosos, merece uma acção enérgica e contundente do Governo, sem margem para dúvida. São estas pequenas grandes lutas que deviam definir a acção de um governo. Porque continuamos a permitir que sejam os bancos a definir a estratégia nacional que deveria ser definida e defendida pelo Governo? Se assim continuarmos, dentro de dez anos choraremos o abandono do território interior, veremos o mato a ocupar o lugar das casas e poderemos colocar nos portais de vendas mundiais um anúncio a dizer "vende-se, abandonado, metade do território português". Estou a ser provocador, propositadamente, mas já faltou mais para que isto possa acontecer. Entretanto, o Governo parece dormir e os portugueses, tirando os que sofrem na pele a interioridade, quase nada dizem. É urgente acordar para a tragédia que está próxima.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

EUA vs. China: o grande jogo da hipocrisia

No sagrado coração do capitalismo, surge a notícia, qual meteorito de Júpiter, de que está proibido o investimento privado (tenha calma, caro leitor!), mas apenas nas empresas chinesas de inteligência artificial. Por sua vez, a China, abençoada pátria do comunismo, já reagiu à proibição, tendo condenado os EUA pelo incumprimento das santíssimas regras da economia de mercado.

De tudo isto, que devemos concluir? Tratar-se-á de uma comédia de enganos? Parece que a verdadeira resposta é outra: talvez estejamos perante o princípio de uma tragédia, cujo nome, naturalmente, ninguém quer pronunciar.

Eurico de Carvalho, Vila do Conde

Carmen Garcia e a fé

Sou leitor assíduo do jornal PÚBLICO, mas confesso que raramente leio as crónicas de Carmen Garcia (…) publicadas aos domingos, mas desta vez chamou-me a atenção o título "Pelo sinal da santa cruz " e resolvi lê-lo. Sou católico praticante (não tanto como deveria ser) nascido numa família tradicional católica tanto do lado paterno como materno, tive uma educação num colégio interno de jesuítas e, apesar de tudo, sei como é difícil viver a prática cristã no mundo com tantas distracções e tentações. Ao contrário, como escreve, Carmen Garcia vem de uma família ateia de ambos os ramos e, no entanto, nesse ambiente contrário converteu-se à fé católica e dá o seu testemunho de várias maneiras, pelo que acho que a sua vivência cristã tem muito mais valor do que a minha. Prometo tentar passar a ler sempre as suas crónicas.

Rui Siqueira Carvalho, Ota

Custa a acreditar

A escultura original da Nossa Senhora do Rosário de Fátima, que se encontra na Capelinha das Aparições, nunca peregrinou até à cidade do Porto. Custa a acreditar. Todas as paróquias da diocese de Leiria, Roma por três vezes, Lisboa por quatro, Madrid, Setúbal, Santarém, Alentejo, Algarve e Almada tiveram melhor sorte. Até nisto a cidade do Porto é preterida.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim