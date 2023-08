O calendário político deixa pouco espaço para deslizes

Assim que o Parlamento reabrir as suas portas, no início de Setembro, a agenda intensifica-se e sucedem-se momentos determinantes que podem ter implicações em cadeia.

Estão a arrancar por estes dias as primeiras rentrées dos partidos. O desafio que os líderes partidários têm pela frente, depois deste período, é exigente. Assim que o Parlamento reabrir as suas portas, no início de Setembro, a agenda intensifica-se e sucedem-se momentos determinantes que podem ter implicações em cadeia.

O primeiro de todos é logo a 24 de Setembro, na Madeira: as eleições regionais. Desde 1976, nunca houve outro partido a vencer na região que não fosse o PSD — Jaime Ornelas Camacho, Alberto João Jardim e Miguel Albuquerque foram os únicos chefes de governo que os madeirenses conheceram.

Em 2019, Paulo Cafôfo (hoje secretário de Estado de António Costa) conseguiu pôr em perigo a posição de força dos sociais-democratas (que ganharam sem maioria absoluta e acabaram por se coligar com o CDS), mas quatro anos depois o PS parece ainda mais longe de uma possível vitória, de acordo com as sondagens. Este momento é especialmente importante para que Luís Montenegro consiga galvanizar o PSD com um resultado positivo.

Segue-se o Orçamento do Estado para 2024 (OE 2024). O Governo já deu algumas pistas sobre o documento que está a ser preparado para apresentar em Outubro: acabam as cativações, o que permitirá a Fernando Medina deixar uma marca distintiva neste OE; os salários da função pública vão ser valorizados, numa tentativa de repor o poder de compra perdido nos últimos anos; e mantém-se o caminho da redução progressiva de impostos, com especial incidência nas taxas do IRS.

Isto é o que se sabe do lado do executivo. As rentrées serão úteis para conhecer as propostas e as prioridades da oposição. E é bom não esquecer que este será um momento-chave para o Governo, que certamente aproveitará para lançar as bases do ano seguinte, ele próprio com uma eleição pelo meio.

Esse terceiro marco do ano político que agora se inicia acontece já em 2024: as eleições europeias. A disputa será acesa porque todos os partidos têm razões e necessidades para apostar forte, mas é entre PS e PSD que a batalha vai ser mais dura: ambos precisam de vencer para forçarem uma leitura nacional dos resultados e criarem uma dinâmica de vitória nos respectivos partidos (há regionais ainda em 2024, mas já depois da próxima rentrée, há autárquicas em 2025 e presidenciais e legislativas em 2026, se nenhum calendário for antecipado).

Em resumo, este é um calendário político que deixa pouco espaço para deslizes como os que marcaram os últimos meses.