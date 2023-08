Mexa-se, pela sua saúde

Faço parte daquele grupo de beneméritos dos ginásios. Pago a inscrição, a mensalidade, começo cheia de boas intenções e, pouco a pouco, deixo de ter motivação para encontrar disponibilidade e ir às aulas ou, simplesmente, treinar.

Nada me motiva a integrar na minha rotina uma ida ao ginásio. Custa-me a ideia de ir, de mudar de roupa, de treinar, de tomar banho, de voltar a vestir-me, de andar carregada para a frente e para trás.

Embora, no último ano, me tenha portado relativamente bem, não imaginam como fico feliz com os estudos que vão saindo e que dizem que basta dar uma corridinha para apanhar o autocarro — e não sabem a frequência com que o faço! — e já estamos a evitar o risco de cancro; ou que bastam 4000 passos diários para reduzir os riscos de morrer de qualquer causa.

"Maria levantou-se e partiu apressadamente" foi o mote para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que reuniu em Lisboa, no último fim-de-semana 1,5 milhões de pessoas. Maria, então grávida de Jesus, não saiu apressadamente porque estava preocupada com a sua saúde, mas com a da sua prima Isabel, já com uma certa idade e também à espera daquele que seria conhecido por João Baptista. Esta frase do Evangelho de São Lucas serviu para os bispos, sacerdotes e jovens reflectirem sobre a disponibilidade e a dádiva ao outro.

A professora Ana Soares analisa o primeiro discurso que Francisco fez em Lisboa, citando até Saramago, outrora criticado pela Igreja portuguesa e penalizado por um governo cavaquista. A jornalista Liliana Carona elogia os bons padres. Isabel Stilwell reflecte sobre como é que a religião continua a cativar os jovens, de uma maneira que a política não faz. E a psicóloga Raquel Raimundo, que não é católica, acredita que tem muitos pontos em comum com o Papa Francisco, a começar no humanismo.

