O Diabo e o Sr. Friedkin

Tal como O Padrinho influenciou (mais do que reproduziu) os hábitos e maneirismos do crime organizado, também O Exorcista terá influenciado o estilo (e até a frequência) de exorcismos futuros.

Nos melhores anos do Twitter, William Friedkin, falecido esta semana, usou a plataforma como Deus queria que ela fosse usada: para autopromoção, resmungos aleatórios, e discordar agressivamente das opiniões de desconhecidos. Entre 2014 e 2017, respondeu a centenas de perguntas ou comentários com variações sobre os motes “não, isso está tudo errado” ou “não, que estupidez”. Também reagia a secções específicas da IMDB (“tudo nesta página é tanga”), ou a pedidos de admiradores para reposições da sua obra em formato Imax (“não, poupa-me, por favor”). Em 2016, comentou um artigo sobre exorcismos num jornal católico com a frase “este jornalista não faz a menor ideia do que está a dizer”.