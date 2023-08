Segunda oportunidade para Sinner triunfar num ATP 1000

Jannik Sinner e Alex De Minaur são os finalistas do National Bank Open e ambos vão procurar o seu primeiro título ATP 1000. Para Sinner, esta é já a segunda oportunidade no ano de conquistar o maior título da carreira, depois de ter sido finalista, em Março, no Miami Open, disputado igualmente em hardcourts. O italiano de 21 anos nunca perdeu com De Minaur, o que eleva o seu favoritismo para o derradeiro encontro em Toronto.

“É óptimo sentir pressão, é uma coisa positiva. É um privilégio que se pode ter e não há muitos jogadores que o têm”, lembrou Sinner, depois de vencer a meia-final, frente a Tommy Paul, com um duplo 6-4. O número oito do ranking mundial tomou o comando do encontro, Paul (14.º) teve boas reacções, mas ainda não foi desta que o norte-americano – que, na véspera, tinha eliminado Carlos Alcaraz (1.º) – somou duas vitórias sobre um top 10 no mesmo torneio.

Na outra meia-final do National Bank Open, De Minaur (18.º) venceu o duelo entre jogadores de 24 anos com Alejandro Davidovich Fokina (37.º), por 6-1, 6-3.

Ce point INTERMINABLE de 46 coups entre Jannik Sinner et Tommy Paul à Toronto. ??pic.twitter.com/T5sYcQgla3 — Univers Tennis ?? (@UniversTennis) August 13, 2023

As atenções do circuito masculino dividem-se entre Toronto e Cincinnati, onde decorre o segundo ATP 1000 do Verão, já com a presença do número dois mundial, Novak Djokovic. No qualifying, esteve Nuno Borges (77.º), regressado à competição após a lesão sofrida na primeira ronda de Wimbledon, há cinco semanas. Apesar de ter liderado o primeiro set por 5-3 e o terceiro por 2-0, Borges acabaria por ceder diante do colombiano Daniel Elahi Galan (68.º), ao fim de duas horas e meia de jogo: 7-6 (7/5), 4-6 e 7-5.

Ainda no Canadá, Jessica Pegula (3.ª mundial) cometeu a proeza de derrotar a líder do ranking, Iga Swiatek, por 6-2, 6-7 (4/7) e 6-4, mas só neste domingo conheceu a outra finalista. Elena Rybakina (4.ª) agradeceu que a chuva adiasse a segundo meia-final, no sábado, pois o encontro dos “quartos” com Daria Kasatkina, de três horas e meia, terminou às 03h00 da manhã em Montreal. Mas a cazaque foi surpreendida pela russa Liudmila Samsonova (19.ª), que se vai estrear numa final WTA 1000, depois de vencer, por 1-6, 6-1 e 6-2.