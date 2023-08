Moreno abandona comando técnico do Vitória SC

Treinador de 41 anos garante que sai feliz. Direcção do clube fala numa decisão inesperada, mas agradece a coragem do técnico.

Uma jornada depois, Moreno Teixeira deixou de ser treinador do Vitória SC. Os vimaranenses até venceram no terreno do Estrela da Amadora, por 0-1, mas o técnico dirigiu-se à sala de imprensa do Estádio José Gomes para anunciar que antes da partida já tinha tomado a decisão de abandonar o cargo.

"A decisão está tomada, agradeço o apoio. Saio feliz", resumiu o treinador, de 41 anos, com o presidente do Vitória SC, António Miguel Cardoso, sentado ao lado, durante o anúncio.

"Não há dúvidas que temos aqui um grande homem e profissional. Entendemos o desgaste e compete-nos ter respeito por esta decisão. Quero deixar o meu agradecimento e reconhecimento da coragem de há um ano ter assumido o comando do Vitória, com todo este equilíbrio e sucesso que teve", referiu o dirigente.

Lembrando que o projecto vitoriano passa essencialmente pela aposta no jovem talento, pelas dificuldades financeiras que o clube atravessa, António Miguel Cardoso elogiou o facto de Moreno ter feito "crescer vários jovens". "Lamento, e é algo inesperado para a direcção, mas houve respeito de todos no balneário em relação à decisão do treinador".

O Vitória SC começou a presente temporada com um triunfo em casa do Celje, na Eslovénia, na pré-eliminatória da Liga Conferência, mas acabaria por ser eliminado na segunda mão, no desempate por grandes penalidades, no Estádio D. Afonso Henriques. E foi esse momento que determinou a saída.

"Vocês perguntam porquê e sou muito claro: pela desilusão, claramente, do jogo de quinta-feira. Não é uma vitória, duas ou três no campeonato que apagariam a desilusão, era um objectivo grande que tínhamos e eu, como responsável que sou, acho que não é bom existir o ambiente e clima de desconfiança que havia à volta do Vitória neste início de época", explicou.