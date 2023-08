Filme português A Morte de uma Cidade vence prémio europeu Doc Alliance

O filme A Morte de uma Cidade, de João Rosas, venceu o prémio de melhor documentário Doc Alliance 2023, uma distinção que é atribuída por sete festivais europeus, foi anunciado no sábado à noite.

O anúncio foi feito em Prizren, no Kosovo, onde terminou o festival de cinema Dokufest.

A longa-metragem documental de Rosas, produzido pela Terratreme Filmes, aborda a transformação de uma cidade a partir do estaleiro de uma obra no Bairro Alto, em Lisboa, em que uma antiga tipografia dá lugar a apartamentos de luxo.

"Vendo isto como uma imagem perfeita da morte de uma certa Lisboa no rescaldo da crise financeira e do crescimento imobiliário e turístico exponencial que se lhe seguiu, o realizador filma um diário urbano que retrata o quotidiano do estaleiro de obras e os que aí trabalham", refere a sinopse.

A Morte de uma Cidade teve estreia em 2022, no festival DocLisboa, e é a primeira longa documental de João Rosas, que anteriormente fez as curtas Catavento (2020), Maria do Mar (2015) e Entrecampos (2013). Foi precisamente o Doc que nomeou a obra para este prémio europeu que o associa aos festivais CPH:DOX (Dinamarca), DOK Leipzig (Alemanha), Ji.hlava (República Checa), FID Marseille (França), Visions du Réel (Suíça) e Millennium Docs Against Gravity (Polónia).

"Ao longo das suas quase duas horas de duração, este filme extraordinário abre-se pacientemente para se tornar uma crónica profundamente sentida não só de uma cidade em mudança, mas também dos trabalhadores migrantes implicados na sua construção, das suas esperanças e dos seus sonhos, e das comunidades a que pertencem", refere a acta do júri composto pelo programador e curador Jonathan Ali, por Anna Berthollet, CEO da Lightdox, e por Arnaud Hée, programador da biblioteca do Centro Georges Pompidou, em Paris.

No mesmo texto em que justificam a sua escolha, os jurados felicitam ainda João Rosas "por uma obra inteligentemente politizada e pelo seu retrato salutar da vida das pessoas que nela vivem, uma exploração incisiva e comovente do rosto da Europa moderna".

Na categoria de melhor documentário em curta-metragem estava nomeado o filme May the Earth Become the Sky, da romena Ana Vîjdea, co-produzido por Portugal, mas o premiado foi The Cervix Pass, de Marie Bottois, nomeado pelo FID Marseille.