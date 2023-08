Elliot Page: “Estava absolutamente perplexo quanto à forma como o mundo me via”

É um rosto afável e aberto que, finalmente, está do outro lado do ecrã quando a entrevista com Elliot Page por fim acontece. Há meses que está a ser negociada, aprovada e adiada ou num limbo compreensível. É, como se escreveu muitas vezes sobre Pageboy, as suas memórias lançadas em Junho, o “homem transgénero mais conhecido do mundo”, alguém com grande visibilidade e que agora dá a conhecer num livro franco a história da descoberta da sua identidade.

