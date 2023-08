Viagem ao incrível recife de Portugal no Algarve: um “jardim subaquático” com futuro

Há um caminho de rochas do lado esquerdo da praia de Manuel Lourenço, em Albufeira, no Algarve. É para lá que nos leva Jorge Gonçalves, biólogo do Centro de Ciências do Mar (CCMar) da Universidade do Algarve (UAlg), que nos quer mostrar as poças de maré que existem ali. A meio do caminho, o biólogo pára e aponta para a linha de costa, em direcção a oeste. “Ali é a Senhora da Rocha, a seguir a Armação de Pêra”, diz Jorge Gonçalves. “Lá ao fundo fica o farol de Alfanzina. É o limite a oeste do parque marinho. As grutas são nas falésias mais altas”, acrescenta.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt