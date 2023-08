A globalização dos idiotas

Segundo o semanário Expresso, Bruxelas vai pressionar a China a reduzir os obstáculos às exportações europeias, pois a relação comercial entre os dois blocos económicos é desequilibrada. A pressão ocorre após o défice comercial da UE com a China ter atingido quase 400 mil milhões de euros no ano passado.

Um défice que o comissário do Comércio Valdis Dombrovskis classificou de impressionante por ter duplicado em dois anos. No ano passado, as exportações da UE para a China pouco se alteraram nos 230 mil milhões de euros, enquanto as importações cresceram para 626 mil milhões. Dombrovskis reclamou: "A relação comercial China-UE é muito desequilibrada. A China está a ter um enorme superavit comercial e o nível de abertura do lado chinês não é o mesmo nível de abertura do lado da UE."

Imaginemos agora qual será o défice comercial entre a Ásia e a UE se incluirmos países como Índia, Bangladesh, Vietname, etc... Há 25 anos que venho a dizer que terá que se fazer uma ruptura com este modelo de globalização, pois está assente em produzir onde é mais barato e onde as normativas ambientais ainda são muito ténues. Torna o Ocidente economicamente muito vulnerável, leva-nos a um desastre ambiental sem precedentes e, de futuro, a uma grave crise social. Quem se atreve a questionar este modelo de globalização é apelidado pejorativamente de proteccionista e nacionalista.

Fernando Ribeiro, S. João Da Madeira

Coordenação no combate aos fogos

Grande parte das notícias sobre o combate aos fogos mais recentes continua a referir mal-entendidos nos procedimentos nas comunicações de alertas e de coordenação nas operações de combate. Redes de comunicações entre comando e operacionais que falham, operacionais que esperam ordens para procederem ao combate, meios parados porque há desconhecimento do terreno, falhas na logística, particularmente no apoio alimentar aos bombeiros, e outras que as populações têm referido. Castelo Branco, Monsanto, S. Teotónio...

Os meios e os operacionais estão disponíveis, mas será que os comandos estão à altura? Há conhecimento da realidade actual que existe no terreno e os dados de que os comandos dispõem estão actualizados? As câmaras municipais e os ministérios respectivos informam a Protecção Civil de quantas novas explorações agrícolas, novas construções, novos equipamentos turísticos estão nas áreas envolvidas nos incêndios, para se poder planear um combate com prioridades, que salve vidas humanas, mas também o património de uma vida de trabalho? Tenho muitas dúvidas, depois de ouvir e ler sobre o que se passou nestes últimos dias.

Rafael Serrenho, Alandroal

Carta a Miguel Torga

Parabéns, Miguel. Fazes hoje 126 anos e a tua obra continua a ter uma actualidade espantosa.

Em Abril do próximo ano, Portugal comemora 50 anos de Democracia. No Diário, Criação do Mundo – 6.º Dia e Fogo Preso, dás-nos informações preciosas sobre esse período, mas também sobre os períodos seguintes. Portugal é o principal protagonista, mas a Europa e o Mundo aparecem com uma crescente força à medida que avançamos no tempo. Parece que estavas vendo o que se ia passar nos últimos anos do primeiro quartel deste século! Infelizmente, o assessor do Papa, que lhe escreveu a parte do discurso sobre Portugal lido no CCB, não se lembrou de se referir a ti. (Que bom que era se a cardeal Tolentino nos explicasse por que não gosta da tua obra!) As afinidades entre ti e Francisco são inúmeras e profundas. Uma das mais importantes consiste na preocupação e admiração que ambos têm pela juventude. Que os portugueses olhem com mais tempo para a tua obra imortal, Miguel!

José Cymbron, Lisboa

Daqui não saio…

Só há duas coisas certas na vida, os impostos e Sérgio Conceição ser expulso por insultar os árbitros. Na ressaca da Supertaça, em Aveiro, o Benfica deu um banho de bola ao FC Porto na segunda parte do jogo. A eterna "vítima" com mau perder, que já foi expulso 24 vezes na carreira como treinador – injustamente, claro –, conseguiu ofuscar um bom espectáculo e transformá-lo num circo, naquela cena ridícula de não querer sair do campo, ao melhor estilo da canção "Daqui não saio, daqui ninguém me tira"! Este comportamento reincidente (…), noutros países e com outras federações desportivas, dava direito a suspensão ou irradiação da actividade.

Emanuel Caetano, Ermesinde