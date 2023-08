Água fresca na Terra Quente transmontana

Nove meses de Inverno e três de inferno, diz o povo a propósito de Trás-os-Montes. Mas no Nordeste de Portugal também se refresca o Verão. E de que maneira!

A Associação de Desenvolvimento da Terra Quente – Desteque lançou uma nova rota para promover de forma integrada quatro municípios: Alfândega da Fé, Mirandela, Macedo de Cavaleiros e Vila Flor. São propostas variadas, que vão do património natural e cultural à gastronomia, passando pelas tão arreigadas tradições transmontanas.

Eu e o Paulo Pimenta, sortudos, fizemo-nos à estrada e fomos descobrir, primeiro, como se refresca esta Terra Quente. Começámos pela albufeira do Azibo, onde há duas praias fluviais que vale a pena conhecer – a da Ribeira e a da Fraga da Pegada. E há ainda os barcos solares da Sun Azibo, que nos levam a lugares mais escondidos daquele imenso espelho de água.

Água é o que também não falta pelos lagos do Sabor – tanta que é difícil imaginar que há meia dúzia de anos, antes de se encher aquela que é conhecida como a mãe de todas as barragens, nada disto existia assim. No concelho de Alfândega da Fé, a Quinta do Corço instalou três barcos-casa numa das margens do lago dos Santuários que permitem usufruir da paisagem avassaladora como se fôssemos donos dela. É ler para crer.

Retemperados, seguimos viagem, até Vila Flor e Mirandela. E, por fim, desembocámos em Jerusalém do Romeu, onde conhecemos o legado de Clemente Menéres, um homem à frente do seu tempo, e sentimos a devoção à santa.

Bom fim-de-semana e boas fugas!