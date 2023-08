Adolescentes: crianças de ontem e adultos de amanhã

Os adolescentes passam por profundas mudanças a nível do seu corpo e pensamento, e deverão tornar-se progressivamente mais autónomos nas tomadas de decisão relativas à sua vida. Neste processo de independência conquistada às suas referências parentais é normal que se questionem muitas das “verdades” e “regras” estabelecidas, e surjam conflitos com os pais ou outros adultos de referência (professores, profissionais de saúde) sentidos como seus “aliados”. Os adolescentes procuram nos seus pares as novas coordenadas para os seus comportamentos o que explica a importância dada ao quererem falar, vestir e agir “igual” ao seu grupo de amigos.

A procura pelas suas novas “regras” e “padrões” de vida implica experimentação, tentativa/erro, com um misto de curiosidade, conflito, risco, desilusão e surpresa.

A imaturidade cerebral dos adolescentes impede-os de perspetivar as consequências dos seus atos, potenciando a adoção de comportamentos de risco. Da mesma forma, o seu pensamento e objetivo foca-se no imediato e torna-se difícil motivá-los a olhar o futuro e a optar por estilos de vida saudáveis que não tenham um impacto no imediato.

Mas como ajudar, então, os adolescentes a optar por estilos de vida saudáveis e a evitar comportamentos de risco? Tudo começa na infância. Os primeiros dez anos de vida são uma oportunidade única de implementar rotinas e estilos de vida saudáveis. Nesta fase o exemplo dos pais, cuidadores e irmãos mais velhos tem uma importância fundamental. Mesmo que na adolescência, pelo atrás descrito, se verifique uma mudança no comportamento, os adolescentes voltarão, muito provavelmente, a muitas das rotinas previamente adquiridas na infância.

Mais do que críticos e/ou “disciplinadores”, os adultos de referência (que incluem os profissionais de saúde) deverão mostrar disponibilidade e, percebendo o processo e os desafios da adolescência, adotar nas diferentes interações estratégias de comunicação que potenciem as competências positivas, acompanhando os adolescentes na reflexão sobre as vantagens, no imediato, da adoção de comportamentos de vida saudáveis.

Como exemplo, a discussão sobre a potencial repercussão de uma dieta e ritmo de sono desequilibrados, e de potenciais consumos no desempenho físico pode levar os jovens desportistas a fazer escolhas mais saudáveis.

O envolvimento dos adolescentes em atividades de grupo (desporto, música, dança, de intervenção na comunidade ou cariz religioso) é, por si só, um potente aliado na promoção de saúde, pelo criar de objetivos e compromisso de equipa que serão potenciados por estilos de vida saudáveis.

Será virtualmente impossível (e diria mesmo, indesejável) garantir que os adolescentes façam sempre opções saudáveis ou não adotem comportamentos de risco. Sem deixar de realçar que fazer escolhas saudáveis é, também, “normal”, uma discussão franca e aberta sobre a possibilidade de não as fazer (igualmente dentro da “normalidade”), sobre os potenciais riscos associados e como minimizá-los, permitirá diminuir o impacto se esta for, finalmente, a opção do adolescente.

Cabe-nos acompanhar os adolescentes, um pouco como um carro que segue na autoestrada, dar espaço para ir mudando de faixa, mesmo que com algum risco associado, mas com as guardas laterais que impedem perda total de controlo.

A título de exemplo, o consumo de álcool será sempre desencorajado mas deverão ser também discutidas as consequências do binge drinking/shots para que pelo menos se evitem estes comportamentos potenciadores de intoxicações alcoólicas agudas.

Um tema central em todas as consultas é o uso das novas tecnologias. Seria hipócrita da parte dos adultos desencorajar o seu uso no mundo atual e quando eles próprios têm, muitas vezes, um consumo abusivo. É fundamental discutir regras claras (horas de refeições, de sono, de estudo) e estratégias de monitorização do uso, partilhadas e transversais a todos, que permitam tirar o máximo partido das tecnologias sem sofrer as consequências do seu abuso.

É importante os jovens perceberem que muitos pais tiveram contacto com estas tecnologias apenas na sua juventude e que, como tal, o tempo agora ocupado com as mesmas era usado noutras atividades e experiências que os pais estranham os filhos não vivenciarem. Só partindo destas vivências e expectativas se pode encontrar um ponto de equilíbrio para o uso racional das tecnologias.

