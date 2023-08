Lalo de Almeida: encontro entre dois mundos distintos

Humaitá, Brasil, 21/09/2016. Meninas pirahã observam os veículos que trafegam pela rodovia Transamazónica na esperança de receber doações de comida e refrigerantes dos motoristas, ao lado do seu acampamento nas margens do belo rio Maici, no estado do Amazonas. Este povo indígena conserva alguns dos mesmos hábitos relatados na primeira vez em que tiveram contacto com a sociedade não indígena, séculos atrás, e recusa-se a aprender o português até hoje.

Neste microcosmos da floresta, compartilhado ao mesmo tempo por um povo seminómada que mantém a sua cultura e modo de vida quase imutáveis e por uma rodovia por onde passam camiões carregados de bois, madeira e mercadorias, há esse encontro entre dois mundos tão distintos. É o retrato perfeito do que é o território amazónico, com os seus contrastes, belezas e contradições.

Lalo de Almeida estudou Fotografia no Istituto Europeo di Design em Milão, Itália. Trabalha há 30 anos no jornal Folha de S. Paulo, onde tem desenvolvido narrativas multimédia premiadas internacionalmente, como Um Mundo de Muros, Desigualdade Global, A Batalha de Belo Monte e Crise do Clima. O seu ensaio sobre as crianças vítimas do vírus Zika foi premiado em 2017 no World Press Photo. Em 2021, a sua série de fotografias Pantanal em Chamas obteve o primeiro lugar na categoria Meio Ambiente, novamente no World Press Photo. Também em 2021 foi escolhido como fotógrafo ibero-americano do ano pelo POY (Pictures of the Year) Latam. Paralelamente ao fotojornalismo, desenvolveu sempre trabalhos de documentação fotográfica como o projecto Distopia Amazônica, que recebeu o Eugene Smith Grant in Humanistic Photography e foi o vencedor global na categoria Projectos de Longo Prazo no World Press Photo em 2022. Ver mais: https://www.instagram.com/lalodealmeida/ ou https://lalodealmeida.com.br/​