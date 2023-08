Tommy Paul repete sucesso diante de Carlos Alcaraz

Doze meses depois, Tommy Paul voltou a derrotar Carlos Alcaraz no Canadá. As diferenças foram que o adversário espanhol é agora o líder do ranking mundial, a vitória do norte-americano teve por palco Toronto e, ao contrário do que sucedera em Montreal, não precisou de salvar match-points.

“Ajuda saber que podemos vencer o adversário. É a atitude que devemos ter independentemente de quem defrontamos. Eu diria que ajudou um bocadinho”, reconheceu Paul, após a vitória, por 6-3, 4-6 e 6-3. “Se começamos hesitantes, ele aproveita-se disso, por isso, tive que tomar a iniciativa logo no início dos pontos e foi isso que fez a diferença”, acrescentou o norte-americano de 26 anos.

Paul, actual 14.º no ranking, esteve muito agressivo, nomeadamente na resposta ao serviço e na rede, onde ganhou 21 dos 23 pontos disputados. Depois de ceder a partida inicial, Alcaraz reagiu e tomou o ascendente do encontro quando, a 2-3 do segundo set, ganhou uma série de 10 pontos consecutivos – incluindo um passing-shot, batido entre as pernas, de costas para a rede –, mas acabou por ser penalizado pelos erros não forçados, em especial, os 17 cometidos na pancada de direita. Paul teve o mérito de servir em elevado nível no set decisivo, ganhando 76% dos pontos em que colocou o primeiro serviço, para interromper a série de 16 encontros consecutivos (14 no circuito) ganhos por Alcaraz – que tinha dificilmente sobrevivido na ronda anterior, em que venceu Hubert Hurkacz (17.º), por 3-6, 7-6 e 7-6.

Paul, que na Austrália, foi pela primeira vez semifinalista numa prova do Grand Slam, vai estrear-se numa meia-final de um ATP 1000, onde vai encontrar Jannik Sinner (8.º) – vencedor de Gael Monfils (276.º), por 6-4, 4-6 e 6-3.

A outra meia-final do National Bank Open será discutida entre Alejandro Davidovich Fokina (37.º) e Alex De Minaur (18.º) – que eliminou Daniil Medvedev (3.º), por 7-6 (9/7), 7-5.