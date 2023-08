Futebol: Austrália está pela primeira vez nas meias-finais do Mundial feminino

A coanfitriã Austrália qualificou-se neste sábado, de forma dramática, para as meias-finais do Mundial feminino de futebol, ao vencer a França por 7-6, no desempate por grandes penalidades, após 120 minutos sem golos, em Brisbane.

No terceiro jogo dos "quartos", Cortnee Vine foi a "heroína" das "Matildas", ao converter o 20.º pontapé da "lotaria", na qual as australianas falharam três tentativas, duas delas para selar antecipadamente as "meias", e as gaulesas quatro.

A Austrália já garantiu, assim, a sua melhor prestação de sempre em Mundiais, depois de três quedas consecutivas nos quartos-de-final, em 2007, 2011 e 2015, face a Brasil, Suécia e Japão, respectivamente.

Por seu lado, a França, semifinalista em 2011, "tomba" pela terceira vez seguida nos "quartos", repetindo 2015 (derrota face à Alemanha, também no desempate por penáltis) e 2019 (desaire por 2-1 face aos Estados Unidos, em casa).

Nas meias-finais, as "Matildas" vão defrontar a Inglaterra, que confirmou o favoritismo diante da Colômbia e venceu por 2-1. As sul-americanas adiantaram-se no marcador aos 21', com um golo de Leicy Santos, e no tempo de compensação antes do intervalo Lauren Hemp igualou o encontro.

No segundo tempo, Alessia Russo assinou o 2-1, aos 63', dando expressão ao ligeiro ascendente das britânicas, que chegam às meias-finais pela terceira edição consecutiva e tentarão agora, pela primeira vez, diante da Austrália, alcançar o jogo decisivo do torneio.

Na outra meia-final, defrontam-se Espanha e Suécia, sendo já certo que o nono Mundial feminino verá nascer um novo campeão, no dia 20 de Agosto.