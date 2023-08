Pode o comboio atropelar a Bairrada?

Para os menos familiarizados com a região, há um documentário sobre Luís Pato que bem mostra a essência da Bairrada. Chama-se Pato Pathos, foi feito há dois anos por iniciativa da família para assinalar as 40 vindimas do carismático produtor, mas o que mostra no fundo é a natureza única e singular de uma região vinhateira.

Pato é a imagem da Bairrada moderna, dos seus vinhos sublimes e apreciados em todo o mundo, fruto do trabalho de gerações e de um terroir muito específico. Cada parcela tem características únicas, uma história própria e um conhecimento que se transmite. Esta é a essência do terroir e também do conceito de vigneron, aquele que produz vinhos apenas com as suas uvas, aquelas que ele próprio cultiva.

E isto é muito importante. É mesmo aquilo que faz a diferença na valorização dos grandes vinhos, aquilo que os distingue daqueles de produção massiva e possíveis de replicar em qualquer outro lugar. Os vinhos de Luís Pato, tal como os de outros produtores-engarrafadores da Bairrada, os tais vignerons, como Mário Sérgio Nuno (Quinta das Bágeiras), João Póvoa (Kompassus), Carlos Campolargo, ou Luís Patrão (Vadio), entre muitos outros, são únicos e distintivos, vinhos com marca de autor e do terroir.

Ora, é precisamente boa parte disto que pode agora ser atropelado pelo comboio. Ou seja, há uma ameaça efectiva por parte do projecto de construção para a linha do comboio de alta velocidade, o chamado TGV. "Destrói uma mancha que, ao longo dos últimos anos, tem sido um dos maiores cartões-postais da região vitivinícola da Bairrada e um dos seus mais eficientes embaixadores. A sua singularidade e identidade vão, desta forma, ser irremediavelmente afectadas", alerta a CVR - Comissão Vitivinícola da Bairrada.

E não só directamente as vinhas. Também "os solos, a sua biodiversidade, as linhas de água existentes e as pessoas (sim, porque o(a)s viticultores(as) são pessoas!) – que cuidam, no dia-a-dia, as suas vinhas, contribuindo assim para melhorar também a sustentabilidade ambiental – vão, todos eles, sofrer prejuízos incalculáveis e irreparáveis". "As obras necessárias, os taludes a efectuar, os transportes durante a fase de construção e um conjunto de condicionantes associados a este tipo de projectos vão, em muitos casos, alterar de forma irrecuperável boa parte da região bairradina", reforça a CVR.

Quer isto dizer que a ameaça de atropelo é bem real para uma boa parte desse terroir. Um ecossistema que não é reproduzível em qualquer outro lugar e faz com que estes vinhos envolvam também família e comunidade. O carinho, o afecto, e, porque não?, também o orgulho, melhoram e valorizam os vinhos. É isso que está na essência do documentário. Por isso se recomenda. Para os menos familiarizados com a região, mas sobretudo àqueles que têm a responsabilidade de decidir sobre o traçado para o TGV.

Entretanto, Luís Pato não pára. E o Brasil adora-o, tal como aos seus vinhos. Nesta semana foi a influente revista Veja —​ dizem que a segunda de maior circulação em todo o mundo, depois da Time – a destacar a sua presença para participar no encontro bianual da Mistral, a sua importadora.

Pato é mesmo uma espécie de rock star. A sua postura irreverente, as imagens com a língua de fora que estampa em t-shirts nos rótulos das garrafas, ajudam na comunicação, mas é absolutamente eficaz na mensagem. Mais que "senhor Baga" ou "senhor Bairrada", como muitas vezes é designado, ele é o verdadeiro embaixador do vinho português.

"Figura carismática e revolucionária do vinho português", a revista entrevista-o para falar da domesticação da Baga, da qualidade dos seus brancos e espumantes, mas Pato mostra também ser mestre na eficácia da comunicação, o que faz como poucos. E se os tintos são referência, explica que "a Bairrada pode fazer todos os anos brancos e espumantes muito bons ou excepcionais", que para a Baga as mudanças climáticas são uma bênção – "adianta a maturação" –, e ainda que Portugal é um país pequeno mas muito diferenciado.

Explica que temos muitas regiões, mais de 250 castas, e diferenças climatéricas inacreditáveis que potenciam também vinhos jovens, frutados, frescos e florais. E deixa a mensagem: Portugal é um produtor único. Não somos um país de volume, mas artesanal, de ourivesaria, de boutique. Temos algo muito diferenciado!

Quantas vezes ouvimos entidades ou promoções oficiais comunicarem com este foco e assertividade? Como ele próprio conclui a entrevista: "Dá trabalho ensinar a nossa diferença, mas é nessa diferença que está a nossa sobrevivência." Desde que não a atropelem.