Quase 4000 agentes da PSP e militares da GNR vão ser promovidos

O Governo autorizou a promoção de 3900 agentes da PSP e militares da GNR, dada a “necessidade da efectivação de promoções” dos seus profissionais, referem os despachos publicados esta sexta-feira em Diário da República.

No caso da PSP, vão subir de categoria 1548 agentes, sendo que quase metade (726) passarão de agente a agente principal, deixando assim o patamar mais baixo da carreira. De acordo com a fundamentação apresentada pela PSP, é “imprescindível garantir o bom funcionamento da instituição através, nomeadamente, da promoção do seu pessoal com funções policiais às categorias hierárquicas imediatas”, com efeitos na sua remuneração.

Semelhante argumentação tem a GNR, que vê o Governo autorizar 2352 promoções de militares, relativas a vagas do ano de 2022. A maioria das promoções acontece também nos lugares mais abaixo na hierarquia: há 431 militares que passarão a guarda principal, 595 de guarda principal a cabo e 916 de cabo a cabo-chefe. Há ainda 18 promoções de tenente-coronel a coronel.

Estas promoções acontecem numa altura em que as forças de segurança, nomeadamente os elementos da PSP, GNR, ASAE, Polícia Marítima e Guarda Prisional, têm feito vários protestos.

Nas últimas semanas, a propósito da Jornada Mundial da Juventude, que mobilizou milhares de profissionais das forças de segurança, alguns elementos estiveram presentes, como forma de protesto, em aeroportos, em algumas estações de comboio e fronteiras a distribuir panfletos e a interpelar a população para contar a sua situação.

Estes profissionais queixam-se, sobretudo, dos vencimentos baixos, de problemas nos subsistemas de saúde, da falta de efectivos e de condições de trabalho.