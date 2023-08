A greve dos "médicos"

Os médicos, particularmente os que exercem no SNS, terão, têm (quem não tem?), razões, de índole comparativa ou reservada à profissão, para se manifestar, exigir melhoria nas condições de trabalho, incluindo a duração da prestação, no seu estatuto e, principalmente, na sua remuneração. Havendo, no entanto, uma flagrante incompatibilidade entre o simbólico juramento de Hipócrates – que, entre outros nobres compromissos, proclama "a saúde do meu doente será a minha primeira preocupação" – e o exercício da greve, esta forma reivindicativa não devia ser, não é, levada à prática pelos médicos, conscientes de que ela só prejudica os doentes.

É aviltante para a imagem e o prestígio da classe médica e, ao mesmo tempo, revoltante para os doentes e seus familiares, assistir-se, em tempo de greve, à porta dos estabelecimentos de saúde, normalmente com suporte televisivo, ao condenável discurso triunfalmente proferido pelo representante dos "médicos", que mede e realça o êxito da greve pela percentagem da adesão e pela dimensão dos actos médicos não realizados, em relação directa com o sofrimento e os transtornos causados a quem, qual bode expiatório, não tem qualquer culpa pela não satisfação das suas pretensões. Censurável será também o facto de o responsável governamental pela área da saúde, antevendo os efeitos nefastos da greve, assiste à sua concretização e depois, premiando os "médicos" e ofendendo os que por ela foram afectados, vem a ceder naquilo com que antes não concordava.

Eduardo Mendes Fonseca, Lisboa

Contratação de médicos

Segundo temos ouvido nos meios de comunicação social, o Governo prepara-se para ir contratar médicos ao estrangeiro para fazer face à escassez dos mesmos, com a qual o país se debate, e que passa a imagem de um Serviço Nacional de Saúde incapaz de dar resposta às necessidades do mesmo, e em que as soluções de recurso podem não ser as mais adequadas.

Portugal dispõe de entidades devidamente credenciadas para o ensino da medicina, mas uma política para o sector pouco motivadora para estimular os profissionais de saúde a ficarem num país que não valoriza o seu trabalho, onde as carências poderiam ser ultrapassadas com uma política que privilegiasse o serviço público de saúde, em detrimento do privado e de um certo oportunismo de seguradoras.

Quando ouvimos que o Governo vai contratar médicos estrangeiros, com os benefícios de que os mesmos poderão usufruir, podemos perguntar o porquê de não se darem benefícios também aos médicos portugueses, levando-nos a pensar se realmente temos qualidade no ensino da medicina, ou desvalorizamos os nossos, valorizando outros.

Américo Lourenço, Sines

Artigo de São José Almeida

São José Almeida, cronista deste jornal, publicou há dias um artigo no qual, remando contra a corrente dominante na comunicação social, lamenta que o que sustenta ser, com toda a razão, o mais importante que o Papa disse na sua recente visita a Portugal foi quase completamente ignorado na imprensa, rádio e televisão; mais concretamente, referia-se, além do mais, à defesa da paz no mundo, à crítica às orientações neoliberais na economia e às correspondentes graves consequências sociais e ambientais.

São José Almeida podia ter acrescentado um pouco mais. Podia ter dito que, ao fim e ao cabo, o Papa não teve melhor sorte do que todos os outros que, no nosso país, chamam a atenção para esses mesmos problemas; e que, coitado, talvez ingenuamente, acabou por vir a Portugal, como diz a máxima latina, "deitar pérolas a porcos".

António Reis, Vila do Conde

Impostos

A comunicação social informou que o Governo de extrema-direita italiano resolveu criar um imposto de 40% sobre os grandes lucros da banca. Há cerca de um mês, o PCP propôs no Parlamento impostos sobre os lucros das grandes empresas em que estariam incluídos os maiores bancos. PS, PSD, IL e Chega votaram contra. Como se sentirão agora com esta atitude da extrema-direita italiana?

Mário Pires Miguel, Reboleira