Do Bronx para o mundo

Estou a escrever-vos esta newsletter ao som da playlist disponível no Spotify do Ípsilon. Em Vinte canções imperdíveis de 50 anos de hip-hop vamos do seminal The message, de Grandmaster Flash, aos contemporâneos Kendrick Lamar e Cardi B, com gente como Jay-Z e Salt-N-Pepa pelo meio.

No dia 11 de Agosto de 1973, muito antes de sequer haver uma indústria multimilionária, houve uma festa no Sul do Bronx, Nova Iorque. "No princípio era uma festa para angariar fundos para comprar roupa para o regresso às aulas. Agora é uma indústria multimilionária. Foi a 11 de Agosto de 1973 que se convencionou que o hip-hop começou. Como é que chegou até aqui?", conta o jornalista Rodrigo Nogueira que nos leva até àquela festa que aconteceu no Sul do Bronx, em Nova Iorque, porque Cindy Campbell queria comprar roupa nova para impressionar os colegas no ano lectivo seguinte.

Para este tema de capa do Ípsilon desta sexta-feira, Rodrigo Nogueira falou com um pioneiro: o MC Easy A.D. dos Cold Crush Brothers, que estava lá nos anos 1970 e fez parte do início desta cultura cinquentenária.

E conversou também com uma especialista, a autora e professora universitária com décadas de experiência na indústria do hip-hop, Kathy Iandoli, que nos fala do papel das mulheres (" "As mulheres sempre foram forçadas a ser inovadoras no hip-hop" , afirma) e nos mostra como o hip-hop está hoje em toda a parte: Cinquenta anos de hip-hop, do Bronx à Barbie.

A história do hip-hop em português também não foi esquecida: Com menos 20 anos, o hip-hop português também vive.

Em preparação para o Vodafone Paredes de Coura, temos uma entrevista com Jessie Ware que disse ao jornalista Pedro João Santos: "Espero dar-vos um sobressalto, com ou sem chicote"

Há ainda uma conversa com os Gabriels, que têm um novo disco. O jornalista Fernando Costa já o ouviu.

José Manuel David estreia-se em nome próprio. O jornalista Nuno Pacheco falou com ele.

Nesta edição há também uma longa entrevista com José Jorge Letria que acaba de publicar O Que Faltava Contar (ed. Guerra & Paz). Nuno Pacheco, que já tinha lido o seu outro livro de memórias (E Tudo Era Possível), conversou com o escritor na casa onde Letria vive há quase vinte anos, em Mafra, para onde se mudou desafiado pelo filho André. Aqui fica a entrevista, por onde passam muitas memórias dos anos pós-25 de Abril: José Jorge Letria "Quando se vê a morte de perto, que fazer? Escrever mais e mais"

A crítica de artes plásticas Luísa Soares de Oliveira fala-nos da exposição de Querubim Lapa no Museu do Neo-Realismo.

A jornalista Ana Marques Maia conversou com o fotojornalista da Magnum Photos Moises Saman, que lançou um livro de fotografia com 20 anos de imagens produzidas no Iraque durante e após a guerra.

E o crítico literário José Riço Direitinho esteve em Oslo e entrevistou a autora de Os Meus Homens (ed. Dom Quixote), a norueguesa Victoria Kielland.

Mas há mais neste Ípsilon: as habituais críticas (ao livro de Claire Keegan, aos discos de Travis Scott, de George Clanton e dos Veenho e ao filme de Andreas Dresen) e as crónicas de António Guerreiro e de Ana Cristina Leonardo.

Nesta semana comemorou-se o centenário do nascimento de Mário Cesariny. Aconselho a leitura do nosso dossier que tem vários artigos. É possível também assistir até ao dia 13 de Agosto, gratuitamente no site do PÚBLICO, ao documentário Autografia, de Miguel Gonçalves Mendes (vencedor do Prémio de Melhor Documentário Português no DocLisboa 2004.

Por fim, a convidada do nosso Encontro de Leituras de Setembro vai ser a escritora brasileira Aline Bei. Quem quiser receber informações sobre o clube de leitura do PÚBLICO e da Folha de S. Paulo pode enviar um email para encontrodeleituras@publico.pt.

