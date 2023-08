E aí está o futebol de primeira

A época nacional de futebol até já tinha começado, com a realização de alguns jogos da Taça da Liga ainda no mês de Julho e a disputa da Supertaça, na quarta-feira. Mas será neste fim-de-semana (em rigor desde esta sexta-feira até à próxima segunda-feira) que a temporada começa a sério, com o arranque da I Liga (e igualmente da II Liga).

Sporting de Braga e Famalicão dão o pontapé de saída já nesta sexta-feira. O Sporting entra em acção no sábado, recebendo o Vizela. Já Benfica e FC Porto começam o campeonato na segunda-feira, com os campeões nacionais a deslocarem-se ao estádio do Boavista e os "dragões" a irem até ao terreno do Moreirense.

A jornada completa da I Liga e os horários das transmissões televisivas está aqui, enquanto a mesma informação, mas da II Liga, pode ser vista aqui.

No futebol internacional também haverá muita coisa a acontecer. Inglaterra, Espanha e França vêem os seus principais campeonatos nacionais darem o seu pontapé de saída com jogos já nesta sexta-feira também. No domingo, por exemplo, tem um Chelsea-Liverpool na Premier League. Já na Alemanha, Leipzig e Bayern Munique disputam sábado a Supertaça.

Durante a semana haverá também espaço para as competições europeias e com emblemas nacionais em acção. Logo na terça-feira, o Sp. Braga vai até à Sérvia disputar a segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões com o Backa Topola, depois de um triunfo folgado por 3-0 na primeira mão. Já na quinta, é a vez do Arouca tentar segurar a vantagem (2-1) alcançada no primeiro jogo da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência frente aos noruegueses do Brann. Pelo meio, em Atenas, Manchester City e Sevilha lutam pela conquista da Supertaça europeia.

Fora da Europa também haverá muita acção. Jorge Jesus enfrenta Luís Castro na final da Liga dos Campeões Árabes, o mesmo é dizer o Al-Hilal disputa a final da prova com o Al-Nassr. E, se estes últimos vencerem, Cristiano Ronaldo pode juntar mais um troféu ao seu museu.

Já ao nível das selecções, prossegue o Mundial feminino de futebol. Os quartos-de-final jogam-se nesta sexta-feira e neste sábado, enquanto as meias-finais estão agendadas para terça e quarta-feira.

À margem do futebol também há muita coisa para acompanhar. A Volta a Portugal em bicicleta andará pelas estradas do país ao longo de toda a semana, enquanto no basquetebol, a selecção nacional vai tentar, na Polónia, dar mais um passo rumo aos Jogos Olímpicos de 2024. No torneio de pré-qualificação olímpica, Portugal defrontará no domingo à tarde a Bósnia-Herzegovina, a Hungria na segunda-feira e a Polónia na quarta-feira e precisa de ficar entre os dois primeiros para seguir para a fase final (meias-finais e final).

