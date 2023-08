China detém espião chinês “psicologicamente dependente” de agente da CIA

Governo chinês diz que a pessoa em causa desenvolveu “uma relação próxima” com um espião norte-americano em Itália, e transmitiu segredos a troco de dinheiro e protecção familiar nos EUA.

O Governo da China anunciou a detenção de uma pessoa de nacionalidade chinesa que estaria a espiar a favor dos Estados Unidos da América e que terá passado "informação secreta central" aos serviços de espionagem norte-americanos.

Num comunicado citado pela agência Reuters, o Ministério da Segurança do Estado disse que a pessoa em causa — identificada apenas com o apelido Zeng, sem referência ao seu género — trabalhava numa empresa de desenvolvimento de tecnologia militar e foi recrutada em Itália por um agente da CIA.

Segundo o ministério chinês, um espião norte-americano — identificado como Seth, um nome masculino — aproximou-se de Zeng e os dois desenvolveram "uma relação próxima", que tornou Zeng "psicologicamente dependente" do agente da CIA.

No decorrer da relação, as posições políticas de Zeng foram "abaladas" por Seth, que lhe terá prometido muito dinheiro e a protecção do Governo dos EUA para si e para a sua família. O ministério chinês diz também que Zeng recebeu treino em Itália antes de ter regressado à China.

A notícia da detenção é conhecida na semana em que o Presidente dos EUA, Joe Biden, assinou um decreto presidencial que proíbe o investimento privado de empresas norte-americanas em sectores chineses de alta tecnologia, incluindo semicondutores e microelectrónica, computação quântica e inteligência artificial.

A medida da Casa Branca segue-se a uma série de passos, que começaram a ser dados de forma visível no final da Administração de Donald Trump, que têm como objectivo atrasar o desenvolvimento tecnológico chinês para uso militar.

A China tem respondido às medidas norte-americanas com a proibição da exportação de certos metais essenciais para as indústrias dos EUA; ao mesmo tempo, os dois países têm tentado conter uma escalada na confrontação.

Nos últimos meses, depois da crise do sobrevoo de balões chineses nos EUA, os secretários de Estado e da Energia norte-americanos visitaram Pequim, e é possível que Biden e o Presidente chinês, Xi Jinping, se encontrem em São Francisco, em Novembro, à margem da Cimeira de Líderes da Cooperação Económica da Ásia e Pacífico.