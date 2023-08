O município de Lisboa recolheu 117 toneladas de lixo no Parque Tejo, 72% das quais foram para reciclagem, após a limpeza da parte lisboeta do recinto utilizado durante a Jornada Mundial da Juventude, informou nesta sexta-feira o vice-presidente da Câmara.

Segundo Filipe Anacoreta Correia, vice-presidente da Câmara de Lisboa (CML) e coordenador da autarquia para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), todo o lixo na parte de Lisboa do Parque Tejo foi recolhido e as 117 toneladas estão "em linha" com o que a CML esperava.

Anacoreta Correia destacou o trabalho e a preparação das equipas de higiene da CML e também o facto de os peregrinos terem correspondido aos apelos de preocupação ambiental, contribuindo para a recolha selectiva.

"Relativamente aos resíduos do Parque Tejo, tenho informação que 72% dos resíduos foram recolhidos com sucesso de forma seletiva, o que é uma proporção muito elevada em relação àquilo que é habitual: 52% destes são embalagens, 11% papel e 9% biorresíduos. Portanto, no meio de um evento de grande multidão, de presença muito alargada, houve uma preocupação ambiental muito grande, e o facto de haver contentores espalhados em todo o recinto foi decisivo", disse, em declarações à Lusa.

Esta percentagem de recolha selectiva está "muito acima da média da recolha selectiva diária" feita em Lisboa pelos serviços de higiene urbana, acrescentou a Câmara Municipal.

O autarca disse que o tratamento do lixo, as regas com água não-potável e o investimento no saneamento das casas de banho, das quais cerca de três quartos estiveram ligadas a estruturas de saneamento básico, fizeram parte da preocupação de sustentabilidade da autarquia no Parque Tejo.

Segundo a autarquia, no total, o recinto do Parque Tejo de Lisboa tinha 6.000 contentores, e foram desenhados circuitos especificamente para apoio ao evento, com cada um dos 34 sectores do Parque na zona de Lisboa a disponibilizar, em média, cerca de 150 contentores para resíduos diferenciados.

Na parte do Parque Tejo da responsabilidade do município de Loures foram recolhidas 120 toneladas de resíduos indiferenciados e cinco toneladas de embalagens, segundo um comunicado da Câmara Municipal de Loures, divulgado na quinta-feira.