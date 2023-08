7 dias, 7 fugas: entre a princesa e a padeira, notas de vinho e cidades de areia

No Agosto das festas, feiras e romarias, também há passeios com jazz, vinho e pêra rocha.

Sábado, 12: Viseu por conta de São Mateus

Aviso ao visitante: no que à tradição de feirar e enfeirar diz respeito, esta será a mãe de todas as feiras populares do país. Contas feitas, são já 631 anos a mostrar o que de melhor a terra tem para oferecer, valendo a alcunha de lenda viva de Viseu.

Ao longo dos 43 dias da Feira de São Mateus, recuperam-se memórias de saberes e sabores numa montra recheada de artesanato, tasquinhas e diversões.

Apesar da idade, o certame continua a reinventar-se à medida deste tempo: da certificação de sustentabilidade à celebração dos 900 anos da atribuição do Foral à cidade, passando pelo humor de Fernando Rocha e Gilmário Vemba, por uma meia maratona em versão nocturna ou por torneios de gaming e padel, há lugar para todos os gostos e idades. O cartaz musical não fica aquém do manifesto: no lote de convocados para esta edição estão nomes como Giulia Be, Pedro Sampaio, Xutos e Pontapés, Mariza, Bárbara Tinoco, Calema, Fernando Daniel, Carolina Deslandes ou Pedro Abrunhosa.

Em cena todos os dias, das 12h às 2h, até 21 de Setembro. O bilhete diário custa entre 3€ e 15€; o passe geral, 70€.

Domingo, 13: festas à moda de Aljubarrota

Mercadores, artesãos, almocreves, jograis, banquetes, arqueiros, escudeiros, torneios a cavalo, casamentos, cortejos, malabarismos, rábulas, jogos, danças e música.

Aljubarrota Medieval volta a recuar no tempo e a “vestir” o burgo à moda antiga para evocar o momento da História que consolidou e marcou a independência de Portugal e que deu nome à vila que lhe serviu de cenário. Além da recriação da Batalha de Aljubarrota – que teve lugar a 14 de Agosto de 1385, no campo de S. Jorge, e que aqui volta à cena no dia 13, às 18h –, são prestadas honras à figura de Brites de Almeida, a mítica padeira que, reza a lenda, fez justiça pelas próprias mãos.

As portas estão abertas de 12 a 15 de Agosto, do meio-dia à meia-noite (excepto segunda, das 18h às 24h). A entrada é livre.

Segunda, 14: Bragança conta histórias

Entre 14 e 17 de Agosto, Bragança torna a montar a Festa da História. Num convite para viajar à cidadela do final do século XIV, o visitante dá de caras com soldados que guardam o castelo, larápios à espreita de bolsos alheios, mercadores que entoam pregões, monges dedicados aos peregrinos e um grande torneio onde cavaleiros disputam o título de consorte da princesa, sobrinha do alcaide do Castelo de Bragança – episódio que serve de mote a esta edição.

Danças do povo, jogos, artes circenses, música, teatro, contadores de mitos e lendas, demonstrações de falcoaria, esgrima e oficinas pedagógicas completam o programa do evento, aberto de segunda a quinta, das 12h às 24h (no primeiro dia, a partir das 18h), com entrada gratuita.

Terça, 15: Bombarral do vinho e da pêra rocha

São dois dos produtos mais emblemáticos da região Oeste e estão à prova na Mata Municipal do Bombarral, por obra e graça do Festival do Vinho Português e da Feira Nacional da Pêra Rocha.

A tradição tem anos – contam-se 38 edições para o vinho e 28 dedicadas à pêra – e atrai milhares de visitantes ao certame conjunto que, além de dar a conhecer os “filhos” da terra, promove o artesanato e a gastronomia regional. A música não falta à chamada: pelo palco passam, entre outros, Cuca Roseta, João Pedro Pais, Profjam e Toy.

De 10 a 15 de Agosto, das 17h à 1h (sexta encerra às 2h; sábado, domingo e terça abre às 15h). A entrada custa 4€ (dia) e 20€ (passe), sendo gratuita para menores de 16 anos.

Quarta, 16: no mapa da romaria, é Viana que alumia

Fruto de uma devoção antiga dos pescadores à Virgem, a quem pediam auxílio nas horas de maior aflição, a Romaria Senhora d’Agonia torna a fazer de Viana do Castelo o centro das atenções.

A bitola não vai por menos: conhecida como a rainha das romarias de Portugal, a festa leva todos os anos milhares de fiéis à cidade minhota, não só pelo carácter religioso, mas também pela montra onde entram cabeçudos, gigantones, bombos, desgarradas, artesanato, música, fogo-de-artifício, tapetes floridos e desfiles dos famosos trajes à vianesa, tecidos com a história e folclore minhoto e ourados com as tradicionais peças de joalharia da região.

De 14 a 22 de Agosto, com programa detalhado em www.festasdagonia.com.

Quinta, 17: Lagoa dá a volta ao mundo em areia

Nascida em 2003 como Fiesa - Festival Internacional de Escultura em Areia, a Sand City volta a erguer uma gigantesca cidade de areia no Algarve, mais concretamente no Sítio dos Lombos, em Lagoa.

Autoapresentado como “o maior parque de esculturas de areia do mundo”, espalha 120 peças de 60 artistas nacionais e internacionais pelos cinco hectares do recinto, que também é servido por espaços de merendas, parque infantil, fish spa e loja de souvenirs.

Uma volta ao mundo em areia, onde se pode embarcar todos os dias, entre as 10h e as 23h (de 3 de Outubro a 12 de Novembro, apenas nos dias úteis, das 10h às 18h). Os bilhetes custam 5,90€ (crianças dos seis aos 12 anos), 9,50€ (seniores) e 11,90€ (dos 13 aos 64 anos).

Sexta, 18: jazz e vinho? Siga para Palmela

O jazz sobe ao Parque Venâncio Ribeiro da Costa, junto ao Castelo de Palmela, para ser harmonizado com vinhos da região em finais de tarde descontraídos.

Esta é a proposta do Palmela Wine Jazz que, nesta nona edição, traz nas pautas uma feira de vinhos, provas comentadas, promoções das adegas participantes, winebar e as notas musicais de Sul, Mad Nomad, João Espadinha, João Lencastre’s Communion, Samuel Lercher Trio e L.U.M.E. (Lisbon Underground Music Ensemble).

Organizado pela autarquia e pela Rota de Vinhos da Península de Setúbal, o festival decorre entre 18 e 20 de Agosto, das 18h às 24h (no domingo, encerra às 23h).