Nobre Casa de Cidadania: 10 anos a promover, sensibilizar e educar

Tudo começou em 2013, altura em que foi fundada a Nobre Casa de Cidadania (NCC). E é desde então que o objectivo se tem mantido o mesmo todos os anos: promover, sensibilizar e educar para a prática da Cidadania, através do exemplo. Assim, homenagear e divulgar Actos Nobres que sejam da autoria de cidadãos anónimos tem sido uma constante ao longo das suas várias edições. Este é um projecto que conta com o apoio de 13 parceiros institucionais e, ao fim de 10 anos, muitas têm sido as acções dignas de destaque.

“A Nobre Casa de Cidadania nasceu da premissa de educar através do exemplo, aspirando a um mundo com mais altruísmo, solidariedade e dedicação ao próximo”, afirma Rui Silva, Mentor da NCC. Em 2023, foram mais de 140 as candidaturas e 16 os cidadãos homenageados. No ano que marca uma década desde o início deste percurso, foi altura de colocar a cereja no topo do bolo, ao celebrar e homenagear as mais variadas histórias e missões. “Na cerimónia de atribuição do título de Cidadão Nobre 2023 conseguimos, uma vez mais, alcançar este objectivo. Entre mais de 140 candidaturas, que vêm reforçar o propósito deste projecto, distinguimos 16 cidadãos com histórias distintas e inspiradoras, que em comum têm o facto de nos motivarem a praticar o bem sem esperar algo em troca. O ano de 2023 assinala os 10 anos de Nobre Casa de Cidadania e não podíamos estar mais satisfeitos com a nossa história até aqui e igualmente entusiasmados com o que está por vir”, acrescenta o Mentor.

Foi no dia no dia 2 de Junho, na Direcção Nacional da Polícia de Segurança Pública, em Lisboa, que teve lugar a cerimónia de homenagem. Num momento de partilha e reconhecimento, 16 actos nobres foram distinguidos, destacando-se por serem uma acção realizada em prol do outro, “sem esperar nada em troca”. As mais de 140 candidaturas foram avaliadas pelos membros do Conselho Institucional da Nobre Casa de Cidadania e posteriormente seleccionadas, sendo 16 o total de cidadãos que recebeu, nesse dia, o título de Cidadão Nobre 2023.

Fotogaleria

As histórias por detrás do título.

Porque esta distinção conta a história de pessoas, importa dar a conhecer os nomes que fizeram a diferença na vida de alguém. Da lista de 16 Cidadãos Nobres, fazem parte: Alberto Nogueira, criador do projecto “Os Resistentes”, que visa promover várias actividades em oncologia pediátrica, permitindo fortalecer a auto-estima das crianças; Ana de Sousa, que recolheu e enviou roupas, brinquedos, jogos e material escolar para crianças de Moçambique, suportando os custos associados​; Ana Cristina Valente responsável por ajudar no fornecimento de medicamentos e outros bens para famílias carenciadas e refugiados da Guerra da Ucrânia; António Silva, responsável pelo transporte de refugiados da Guerra da Ucrânia e de comida e medicamentos para população e militares; Bruno Maia, pela distribuição de refeições e alimentos a várias pessoas necessitadas durante a pandemia de COVID-19 e pela criação uma Associação Desportiva para crianças; Helena Norinha, fundadora do projecto de cuidados de saúde e amparo social “Aldeias Humanitar”, cuja missão é a de apoiar as pessoas em suas casas de forma gratuita; João Paulo Santos, fundador do grupo “Ribatejo”, que promove caminhadas com o intuito de recolher fundos para ajudar dois jovens com problemas de saúde; Mariana Dias e Miguel Teles, responsáveis pela organização nacional “Plantar uma Árvore”, que tem como missão promover acções de voluntariado pela conservação da natureza e biodiversidade, mobilizando jovens e famílias; Maria do Céu Sampaio, fundadora da Liga Portuguesa dos Direitos dos Animais, responsável pelo apoio a animais carenciados, com alimentação e cuidados veterinários; Maria Cristina, responsável pela criação do grupo “Um Coração Amigo”, com o objectivo de costurar almofadas para doar à Associação Oncológica do Algarve, de forma a atenuar as dores do pós-operatório; Mário João Araújo, cujo acto nobre foi a participação em várias acções de voluntariado, na Polónia e Ucrânia, mobilizando refugiados da Guerra; Marisa Freire, partiu em missão voluntária para o Quénia com o objectivo de apoiar a associação ADDHU; Margarida Ferreira, cuja missão passa por acolher e tratar de cães abandonados e maltratados, suportando todos os cuidados associados; Mónica Silva, membro de campanhas de solidariedade para angariar material escolar e hospitalar para a Guiné-Bissau, ajudando, ainda, famílias durante a pandemia de Covid-19; Orquídea Silva, fundadora do projecto “Down Cooking”, com vista à promoção da alimentação saudável e da autonomia dos portadores do Síndrome de Down, através de workshops de culinária; e Rui Marques Leitão, cujo acto nobre foi a mobilização de meios para ajudar e acolher atletas ucranianos impossibilitados de regressar à Ucrânia, consequência da Guerra.

É caso para dizer que a expressão “fazer o bem, sem olhar a quem” é o espelho desta iniciativa. Depois de uma década de boas acções, a vontade é a de continuar a destacar quem pratica o bem, tendo a certeza de que o futuro trará ainda mais nomes para acrescentar à história deste projecto Nobre.